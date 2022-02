Roxanne, il Campidoglio a lavoro per rilanciare il servizio contro la tratta delle donne

Il progetto ventennale del comune di Roma che si occupa di strappare le donne dalla tratta di esseri umani a scopo sessuale, noto dal 1999 come "Roxanne", verrà presto rimesso in sesto dopo gli stop dell'ultimo anno.

La seduta della commissione Pari Opportunità

Il 21 febbraio la commissione Pari Opportunità, presieduta da Michela Cicculli (Sinistra Civica Ecologista) ha affrontato il tema, incontrando gli uffici del dipartimento politiche sociali e varando una serie di incontri con le realtà del terzo settore che si occupano, ognuna per le sue competenze, del fenomeno. "Del progetto oggi rimane un finanziamento da 1 milione e 300.000 euro - spiega Cicculli - e un servizio monco a causa di un bando andato deserto e di un affidamento a operatori della Fondazione Roma Solidale Onlus. L'amministrazione deve porsi sempre dalla parte delle persone più vulnerabili ed è necessario prestare la giusta attenzione nei confronti di un fenomeno sempre più complesso".

Cosa è successo negli ultimi mesi

Perché Cicculli parla di un servizio "monco"? Ne avevamo parlato durante la campagna elettorale per le amministrative: il 23 agosto si era interrotto il servizio, quando il dipartimento aveva chiesto alle associazioni di riconsegnare le chiavi e sgomberare gli uffici. Il bando per gestire lo sportello d'ascolto, pubblicato tra aprile e maggio 2021, è andato deserto per problemi tecnici: le associazioni avevano aderito, ma il portale Tutto Gare fece le bizze e la procedura non andò a buon fine. Da quel momento l'amministrazione Raggi, con Veronica Mammì assessora alle Politiche Sociali, aveva deciso di affidare lo sportello alla Fondazione Roma Solidale. Adesso, però, il nuovo corso in Campidoglio ha messo in agenda la revisione complessiva del programma Roxanne: "Ascolteremo le associazioni che per anni hanno gestito le unità di strada - fa sapere Cicculli - perchè deve tornare un progetto per l'accoglienza e l'inclusione nel mondo del lavoro".

L'auspicio delle associazioni

La cooperativa Magliana 80 è tra le "veterane" nella fornitura del servizio all'interno del progetto Roxanne e insieme ad altre realtà è rimasta fuori dallo sportello d'ascolto e dall'unità di strada dopo il 23 agosto. Adesso aspetta di tornare in pista: "Il bando sull'unità di strada è stato esplicitato - fa sapere a RomaToday la presidente Germana Cesarano - e sono state aperte le buste. A breve avremo novità, vedremo se siamo stati i più bravi o meno. Ciò che è certo è che la nuova amministrazione ha inserito in agenda i nodi critici del progetto, perché al momento manca di un grosso pezzo avendo persone non competenti allo sportello d'ascolto". "Bisogna ridare organicità al sistema - continua Cesarano - e recuperare il contatto su strada. Inoltre bisogna rileggere la tratta degli esseri umani nel post-pandemia, il fenomeno è cambiato quindi l'amministrazione deve evitare che il nuovo servizio nasca già vecchio. Per esempio stanno aumentando sempre di più le mamme con bambino, messe incinte in Libia e fatte arrivare in Italia per partorire, perché più sfruttabili".