È la rotatoria più pericolosa di Roma ma il Comune tentenna: un anno per discuterne la messa in sicurezza

Per limitare il rischio d’incidenti, all’incrocio tra via Campo Tenese e via Roghudi, è presente una rotatoria molto singolare. E' realizzata intorno ad un pino. Non ci sono altri arredi, nè alcuno spartitraffico, a delimitare l'esistenza di questa intersezione. Pertanto gli automobilisti devono limitarsi a girare intorno all'albero, avendo anche poco spazio per farlo. Ed è per questo che, chi ne sta segnalando l'esistenza, sostiene che quella sia probabilmente la rotatoria “più pericolosa di tutta Roma”.

La richiesta di messa in sicurezza

La rotonda in questione si trova nel quadrante sud est della Capitale ed in particolare nella zona di Casal Morena. Ma lì “insiste anche un asilo nido”, oltre ad alcune abitazioni ed attività commerciali, e quindi, aveva segnalato il consigliere capitolino di Azione Francesco Carpano “va messa in sicurezza il prima possibile”. Il punto è che, quella dichiarazione, rilasciata quando il provvedimento era stato già inserito tra quelli da approvare in Campidoglio, è datata il 6 ottobre 2022. Quasi un anno fa.

Il raggio di curvatura ridotto

Che fine ha fatto la mozione con cui Carpano, con un atto firmato insieme a Flavia De Gregorio e Dario Nanni, chiedevano di mettere in sicurezza quel tratto di strada? E’ ancora all’ordine dei lavori dell’assemblea capitolina che, da quasi dodici mesi, non ha provveduto neppure a discutere la proposta. Quella rotatoria, “non ha un raggio di curvatura idoneo” aveva sottolineato lo scorso ottobre il consigliere Carpano. E forse anche per questo che molti automobilisti non la prendono neppure in considerazione.

Gli automobilisti ignorano la rotatoria

I filmati che già un anno fa Romatoday aveva potuto visionare, mostravano diversi automobilisti che anziché seguire il senso di marcia che la presenza del pino imporrebbe, bypassano la rotatoria, svoltando direttamente nella direzione che decidono di prendere. Una scelta irresponsabile che rischia di causare incidenti ma che, al tempo stesso, è anche figlia di una segnaletica orizzontale del tutto assente e di una rotatoria che, come detto, ha un raggio di curvature davvero esiguo.

Un anno per approvare la messa in sicurezza

“Mi auguro che nei prossimi giorni l’assemblea capitolina possa approvare questa mozione per mettere in sicurezza una situazione di inciviltà – ha commentato Francesco Carpano, all’indomani dell’ennesima seduta dell’aula Giulio Cesare in cui il provvedimento non è stato approvato – parliamo di una rotatoria costituita da un pino che genera costanti rischi di incidenti, per giunta di fronte a un asilo nido. Sicurezza stradale vuol dire anche questo, e sappiamo tutti di quanta sicurezza stradale Roma abbia bisogno, alla luce dei tragici eventi di cronaca”. Ci sono ancora tre sedute utili per approvare la proposta, in assemblea capitolina, prima che festeggi ufficialmente un anno dalla data in cui è stata protocollata.