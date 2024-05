Rondini e rondoni: è vietato distruggere i nidi

Quest’anno l’ordinanza in difesa di rondini, rondoni e balestrucci non è stata diramata dal Campidoglio. Non sono più meritevoli, questi uccelli migratori, delle attenzioni che il comune chiedeva loro di riservare? No, semplicemente non serve più ribadirlo con quel provvedimento.

Una delibera valida anche nei prossimi anni

“A Roma rondini, rondoni e balestrucci godono di una protezione speciale grazie ad una delibera entrata in vigore il 31 maggio 2023” ha spiegato Francesca Manzia, responsabile del centro di protezione della fauna selvatica della Lipu. “È vietato a chiunque distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di queste tre specie, ed altre affini, su tutto il territorio comunale, nelle fasi di attività, di costruzione e anche al di fuori del periodo riproduttivo, quindi in autunno e inverno” ha ricordato la veterinaria della Lipu.

Perché proteggere rondini, balestrucci e rondoni

La delibera della giunta Gualtieri ricalca in gran parte il contenuto che negli anni precedenti era espresso nell’ordinanza sindacale. Perché non si possono rimuovere o danneggiare i nidi? Perché questi uccelli, incredibilmente, tornano in quelli che avevano realizzato negli anni precedenti e, dopo un estenuante viaggio migratorio, non avrebbero le forze per costruirne di nuovi. Inoltre la BirdLife international, network mondiale delle organizzazioni che si occupano di conservazione dell’avifuana, ha inserito la rondine (hirundo rustica) ed il balestruccio (delichon urbica)” tra le specie considerate minacciate a livello continentale.

La delibera ricorda inoltre ai cittadini che è di massima utilità “a salvaguardia delle specie migratorie e della biodiversità urbana”, quando si rifanno i tetti, mantenere delle aperture delle cavità dei coppi posti in prima fila, che non vanno pertanto chiusi con la calce. Altrettanto utile risulta l’impiego di “intonaci rugosi per agevolare la costruzione di nidi sotto ai cornicioni” e la disposizione di nidi artificiali sugli edifici, sulle facciate esposte a nord, est o nord-est, per favorire la nidificazione dei rondoni.

Quando si possono rimuovere i nidi

Il provvedimento firmato dalla giunta Gualtieri, che quindi sostituisce anche nei prossimi anni la classica ordinanza sindacale, concede una deroga alla rimozione dei nidi (esclusivamente tra il 30 novembre ed il 15 febbraio) solo per interveenti edilizi che abbiano ottenuto il nulla osta del dipartimento ambiente o in presenza di locali chiusi (garage o cantine) che determini condizioni igieniche di pericolo per la salute. Ma anche in quel caso, questa pericolosità, va accertata dalla Asl.