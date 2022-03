Roma-Vitesse: "Gualtieri chieda il risarcimento per i danni dei tifosi olandesi"

Mancorrenti divelti, danni ai pannelli a cielo, ai pannelli divisori per disabili e all'indicatore di fermata prenotata. Per gli atti vandalici subiti da tre vetture Atac da parte di un gruppo di tifosi olandesi del Vitesse, in trasferta a Roma in occasione della gara di Conference League lo scorso 17 marzo, dovrà essere chiesto il risarcimento da parte del Campidoglio.

A chiederlo è una mozione approvata all'unanimità in consiglio (32 voti) a prima firma Lorenzo Marinone (Pd): "Le manifestazioni sportive - afferma il dem - sono importanti momenti di aggregazione, divertimento e svago e non devono in nessun modo diventare motivo di violenza, soprattutto verso una città che si è sempre dimostrata accogliente con le tifoserie ospiti. Parliamo di migliaia di euro di danni e ci auguriamo che le autorità preposte individuino quanto prima i responsabili dell'accaduto". A rimanere coinvolte, come aveva denunciato sui social l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, sono state le vetture 7605 (adibita al trasporto dei tifosi allo stadio), la 4458 del deposito di Tor Sapienza e la 3086 del deposiito di Grottarossa.

Nel febbraio 2015 Roma visse una vera e propria invasione sempre da parte di tifosi olandesi, in quell'occasione del Feyenoord, che misero a ferro e fuoco il centro e in particolare danneggiarono la fontana della Barcaccia in piazza di Spagna, da poco restaurata. Gli hooligans sono però stati puniti per gli scontri (anche a Campo de' Fiori, in totale 44 le persone alla sbarra sette anni fa) ma non per i danni a uno dei tanti monumenti iconici della nostra città.