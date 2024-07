Stazione Pigneto, chiusura dell'anello ferroviario, nuove fermate. Il Campidoglio chiama a rapporto Ferrovie dello Stato

Un incontro che è servito per fare il punto sulla rete ferroviaria della Capitale e gli sviluppi dell’infrastruttura nei prossimi anni. Nel pomeriggio di martedì, 2 luglio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, hanno incontrato in Campidoglio l’amministratore delegato di Rfi (Gruppo FS Italiane) Gianpiero Strisciuglio. Sono stati ripresi quasi tutti quei protocolli che, dal 1993 ad oggi, sono stati sottoscritti tra le istituzioni e Ferrovie ma che, ad oggi, non sono stati ancora realizzati. Sfumato il sogno di vedere le stazioni Divino Amore e Massimina pronte per il Giubileo.

Il punto sulle ferrovie di Roma

Il Campidoglio ha fatto sapere in una nota che “nel corso del lungo incontro sono stati affrontati alcuni dei nodi principali che riguardano la rete ferroviaria della Capitale” con l’obiettivo di “garantire un aumento dell’offerta ferroviaria, attraverso diversificazione dei servizi ferroviari metropolitani e differenziazione dai servizi regionali”.

Gli interventi

Tra gli interventi di potenziamento dell’infrastruttura si è discusso dell’upgrade tecnologico sulle linee della Capitale attraverso l’introduzione dell’High Density Ertms, un nuovo sistema di segnalamento che permette “maggiore densità di treni sulle linee” ed attese minori alle banchine. Ne sanno qualcosa, già da tempo, gli utenti delle linee regionali del Lazio. proprio durante l’estate – autunno 2024, infatti, diverse linee saranno interessate dall’installazione di questa nuova tecnologia, come la Castelli Line o la FL3 Cesano – Viterbo.

Interventi sulle infrastrutture

Durante l’incontro è stato toccato il tema della realizzazione dei raddoppi e quadruplicamenti di linee di interesse locale: raddoppio della FL2 nel tratto Lunghezza - Guidonia che sarà finita entro il 2025, della FL7 Campoleone - Aprilia che sarà finita nel 2027 e operativa a partire dal 2028. Il quadruplicamento Ciampino, “dove siamo indietro – specifica il Campidgolio - perché mancano i finanziamenti”, e del raddoppio della Vigna Clara - Valle Aurelia che sarà completata entro il giugno 2026. La gara, da 30 milioni di euro, è stata aggiudicata a giugno di quest’anno e rappresenta il lotto “1A” del progetto complessivo di chiusura dell’anello ferroviario.

Infatti, Gualtieri, Patanè e Strisciuglio hanno affrontato anche il tema del completamento della tratta Vigna Clara -Tor di Quinto che dovrà, in una seconda fase, oltrepassare il Tevere per connettersi, attraverso la stazione Nomentana, all'anello est. Nel lotto 1B, infatti, è previsto il nuovo collegamento a doppio binario Vigna Clara-Tor di Quinto, con interscambio a Tor di Quinto con la Roma-Viterbo. Un’opera da 250 milioni di euro che dovrebbe essere completata nel 2027. Nel secondo lotto c’è il collegamento a doppio binario Tor di Quinto – Val d’Ala: 320 milioni di lavori da finire entro il 2029. Il terzo lotto, infine, prevede la realizzazione del bivio Pineto-Stazione Aurelia-bivio Tor di Quinto-Smistamento. La conclusione del lotto 3, si legge sul sito di Rfi, è prevista nel 2031.

È stato toccato anche il tema dell’allontanamento dei treni merci dalle zone abitate e la questione delle “gronde”. Parliamo di veri e propri corridoi ferroviari che permetterebbero ai convogli di non entrare in città e, quindi, di favorire la circolazione degli altri treni.

Stazione Pigneto

La quarta gara potrebbe essere quella buona. Nell’incontro, infatti, si è parlato anche dell’ottimizzazione della fermata Pigneto "la cui gara è stata partecipata" dopo che le precedenti tre erano andate deserte. Ora sono in corso le verifiche di congruità e si è parlato anche della verifica di funzionalità dell’interscambio anche con le linee regionali FL 6-7-8. Nei mesi scorsi il Campidoglio aveva mostrato una certa irritazione, per usare un eufemismo, per quanto accaduto con questo nodo che doveva essere uno di quelli di svolta della città, soprattutto in vista del Giubileo.

Nuove fermate

Avevamo raccontato nella sezione Dossier dei gravi ritardi di Trenitalia nella realizzazione delle nuove fermate anche queste pensate per l’apertura della Porta Santa. Parliamo di quelle di Divino Amore, Massimina, Zama, Carpegna, Paglian Casale, Selinunte, Statuario. Per il Comune due sarebbero state da realizzare subito, entro il 2025: Divino Amore e Massimina. Nessuna vedrà la luce in tempo.

Infine, è stato affrontato il tema dell’ampliamento dei servizi per l’aeroporto Fiumicino con la realizzazione di 2 nuovi binari, 4° e 5°, e la risoluzione della accessibilità penalizzata al fascio Est di Termini delle ferrovie locali.

Cabina di regia

Nei mesi scorsi, come detto, i rapporti tra Campidoglio e Rfi sono stati tesi per via di tutti i ritardi sulle opere. Ora è il momento di provare ad accelerare. Per questo è stato deciso di costituire una cabina di regia tecnica composta da tecnici di RFI, di Roma Capitale e di Regione Lazio. “Il lavoro della cabina di regia sarà sottoposto a una verifica politica trimestrale sullo stato di avanzamento delle opere” conclude il Campidoglio.