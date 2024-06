A Roma nasce l'ufficio antiriciclaggio per monitorare i fondi giubilari e del Pnrr

Roma Capitale ha approvato una delibera di Giunta che istituisce l’ufficio di scopo antiriciclaggio all’interno del Segretariato generale. Con l’arrivo nella Capitale di miliardi di euro per il Giubileo 2025, senza contare quelli per il Pnrr, la nuova struttura avrà il compito di garantire maggiore centralità e un presidio più ampio in una materia sempre più strategica e trasversale.

A Roma, del resto, hanno sede realtà fondamentali come il ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, il comando generale della Guardia di Finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Direzione investigativa antimafia. La Capitale, tra l'altro, aveva tentato senza successo di ospitare la sede dell'agenzia europea antiriciclaggio che, alla fine, l'UE ha deciso di stabilire a Francoforte.

Lotta all’illegalità

Già a luglio 2022, Michele Prestipino, procuratore aggiunto di Roma, aveva messo tutti in guardia: i soldi del Giubileo e del Pnrr sono nel mirino nelle mafie. Per questo, Roma Capitale ha voluto proseguire in una strategia di lotta all’illegalità e in favore della trasparenza che, a marzo scorso, aveva già portato alla firma in Campidoglio, tra il sindaco Roberto Gualtieri e il comandante regionale per il Lazio della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi, del protocollo che prevede la condivisione delle informazioni necessarie alla prevenzione di frodi, corruzione, doppi finanziamenti e infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno dei processi di assegnazione dei fondi, a partire dal Pnrr. Un accordo che prevedeva, tra le altre, anche riunioni periodiche finalizzate a individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio, monitorare le attività svolte e fare il punto sui risultati raggiunti in attuazione dell’intesa.

Il nuovo ufficio anticiriclaggio

A dirigere il nuovo ufficio di scopo sarà Rosa Mileto, già alla guida degli uffici che si occupano della materia e dirigente della polizia locale di Roma Capitale incaricata delle attività di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

Ha commentato positivamente la delibera l’ex pm di Mani pulite Francesco Greco, consigliere per la legalità e la sicurezza urbana del sindaco Gualtieri: “Costituire un ufficio integralmente dedicato alla lotta contro il riciclaggio non è una scelta formale ma il segnale di una ritrovata attenzione ad un tema fondamentale che ha già visto in questi anni il Comune fare più segnalazioni all’UIF (L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia). Perché dietro all’attività di riciclaggio – ha proseguito - si possono nascondere truffe, casi di corruzione, interessi illeciti in affidamenti e appalti. Ecco perché la nuova configurazione dell’antiriciclaggio capitolino presso il Segretariato generale, che svolge proprio funzioni di verifica e controllo all’interno del Comune, risulta una scelta sostanziale. Con l’azione parallela della direzione anticorruzione capitolina – ha concluso Greco – si restituisce all'amministrazione e ai cittadini un’azione congiunta di contrasto all’illegalità, di prevenzione e di trasparenza davvero a 360 gradi”.