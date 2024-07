Piazza della Repubblica, l’ex Granaio diventa un nuovo “ostello dei pellegrini”

Un edificio realizzato per un Giubileo di oltre 4 secoli fa verrà riqualificato in tempo per accogliere i pellegrini del prossimo appuntamento giubilare.

Gli ex granai gregoriani diventano Ostello

Si tratta dei granai che papa Gregorio XIII fece realizzare nella zona. C’è una lapide di marmo che ricorda il committente e la data di realizzazione dell’edificio: "l’anno del Giubileo 1575, terzo del suo pontificato" vi si legge. L’edificio, a ridosso delle Terme di Diocleziano e della chiesa di Santa Maria degli Angeli, venne progettato su tre piani per consentire lo stoccaggio del prezioso cereale. Uno di quei piani è destinato ad accogliere i pellegrini attesi con l’apertura della porta santa.

Un edificio riqualificato da Roma Tre

“La struttura si trova in una posizione strategica, vicino alla stazione Termini e dunque ad uno degli snodi più importanti per l’arrivo di turisti e pellegrini – ha commentato Dario Nanni, il presidente della commissione Giubileo che nella giornata del 22 luglio è stata convocata per discutere del progetto con l’università di Roma Tre. L’Ateneo cittadino ha in concessione l’immobile, di proprietà del Demanio, ed ha stanziato 13 milioni di euro per riqualificarlo.

“L’intervento - ha spiegato il presidente della commissione - prevede la ristrutturazione dell’intero complesso, la riorganizzazione degli spazi per la creazione di unità abitative sostenibili per i pellegrini e la creazione di spazi per l'accoglienza e l'orientamento durante manifestazioni e convegni. Dopo alcune criticità nella procedura, si è conclusa la conferenza dei servizi e si sta procedendo alla predisposizione della gara per l’affidamento dei lavori che entro il prossimo anno dovrebbero essere conclusi”.

Cosa prevede l'operazione

Qualche dettaglio in più è stato fornito dal direttore generale di Roma Tre, l’architetto Alberto Attanasio. “Questo intervento è da tempo presente nel nostro piano investimenti. Prevedeva una riqualificazione finalizzata a creare una dozzina di posti letto per accogliere visiting professor, ed altri spazi destinati alla ricettività ed alla didattica”. Con l’occasione del Giubileo, l’ateneo ha pensato di mettere a disposizione gli spazi per i pellegrini. “Al piano terra c’è un grande spazio che servirà ad accogliere i pellegrini e successivamente verrà impiegato per il museo della didattica già attivo in sede. Al primo piano saranno riqualificati gli spazi per accogliere prima i pellegrini e poi i docenti in visita mentre destineremo il terzo livello alla attività post lauream”.

L'abuso da rimuovere

Ci sono stati dei ritardi rispetto al ruolino di marcia inizialmente previsto. “Siamo incappati in un problema procedurale dovuto alla presenza di una superfetazione da abbattere che affaccia sul lato delle terme: l’ex casa del custode. Nonostante il via libera della Soprintendenza di Stato, quel manufatto era inserito nella carta della qualità e quindi, per chiudere la conferenza dei servizi, abbiamo dovuto attendere che, quest’ultima, venisse modificata dall’assemblea capitolina” cosa che è avvenuta a metà luglio.

La riqualificazione del quadrante

“Questa operazione si inserisce nel quadro di un intervento più ampio che riguarda quel quadrante dove siamo impegnati, ad esempio, con la sistemazione del giardino di Dogali e la ricollocazione delle bancarelle – ha ricordato Alessandra Sermoneta, vice presidente del municipio I – È sicuramente un’area complessa ed allo stesso tempo importante, perché rappresenta una porta di accesso alla città. Siamo grati a Roma perché quell’intervento consentirà anche una fruizione migliore delle Terme di Diocleziano, ad oggi un po’ sacrificate”. Con l'intervento di Roma Tre il granaio gregoriano, 450 anni dopo la sua creazione, tornerà ad avere una funzione legata al Giubileo.