Elezioni Roma Tre, Massimiliano Fiorucci è il nuovo rettore

Il nuovo rettore di Roma Tre è Massimiliano Fiorucci. Il già direttore del dipartimento di Scienze della Formazione ha ottenuto 533 voti, mentre l'altro candidato Giovanni Caudo si è fermato a 435.

Inizia dunque una nuova stagione per l'ateneo di San Paolo, che negli ultimi cinque anni ha visto lasciare due Magnifici, l'ultimo dei quali (Luca Pietromarchi) ha gettato la spugna a marzo scorso con una lettera nella quale esprimeva l'impossibilità a proseguire in un clima fortemente diviso, non governabile.

Nelo specifico, come comunica Roma Tre, dei 760 docenti aventi diritto di voto 381 hanno scelto Fiorucci, 324 Caudo. Tra i ricercatori, su 172 sono stati in 86 a preferire Fiorucci, 69 Caudo. Trecentosettanta i dipendenti del personale Tab (tecnico amministrativo e bibliotecario) che hanno dato il loro voto all'ordinario di Pedagogia sociale e intercurturale, 253 all'attuale consigliere comunale di Roma Futura. Infine, tra gli studenti, sui 108 aventi diritto, 62 per Fiorucci e 46 per Caudo. Il secondo turno di votazioni non sarà necessario, poiché la maggioranza degli aventi diritto ha espresso la preferenza per Fiorucci, anche se i quattro bacini elettorali vedono "pesare" i voti validi differentemente tramite un algoritmo.

"E' stata una campagna elettorale breve ma intensa - ha commentato Caudo, professore di Urbanistica - ho potuto conoscere e incontrare molti colleghi che lavorano con entusiasmo e sono convinto che il clima che abbiamo costruito nella campagna elettorale possa essere di aiuto a determinare una nuova stagione nei rapporti interni al nostro ateneo. Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al nuove rettore".