Roma investe per rilanciare il turismo, da Cannes a Las Vegas per promuovere la città

Il brand Roma torna in fiera e partecipa agli appuntamenti più importanti del panorama italiano e internazionale del 2022. A deciderlo è stata una memoria di giunta approvata venerdì. “Finalmente Roma torna a investire sulle fiere. Per questo abbiamo deciso di puntare nello specifico su alcune tra le più importanti: Francoforte, Tokyo, Las Vegas, Rimini, Londra e Cannes” ha commentato, a margine dell’incontro, Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale.

Già nelle scorse settimane – ancora in un’ottica di rilancio della Capitale-, l’aula Giulio Cesare ha approvato l’istituzione della ‘Giornata della moda’ a Roma, proposta dalla commissione Moda e Turismo, presieduta dal dem Mariano Angelucci. L’iniziativa prevede la realizzazione di un evento-sfilata, tra il Colosseo e via dei Fori imperiali, per riportare a Roma le grandi maison.

Ancora, nell’ambito dello sviluppo e dell’implementazione dei Turismo, l’assessorato di Onorato ha puntato l’attenzione anche alla collaborazione con pubblico e privato, siglando una sinergia con il parco divertimenti Cinecittà World, il cui programma è stato presentato nei giorni scorsi nella Sala della Protomoteca: i possessori dei biglietti dei Musei capitolini entreranno gratis a Roma World.

E il rilancio della Capitale prosegue con la partecipazione di Roma alle fiere: “Prima di scegliere queste destinazioni abbiamo voluto attendere che l’emergenza pandemica si attenuasse – ha precisato Onorato - ora i tempi sono maturi. Per promuovere al meglio il brand Roma abbiamo stabilito che lavoreremo in maniera congiunta con la Regione Lazio ed Enit”.

Infine: “Per la prima volta su ogni singola Fiera organizzeremo il cosiddetto Fuori Salone in cui coinvolgeremo dei testimonial e delle legend della nostra città che sapranno rappresentare al meglio la nostra storia, l'arte e gli elevati standard di accoglienza. Un modo per rilanciare al meglio le particolarità di Roma insieme al nostro tessuto economico e produttivo” ha concluso Onorato.