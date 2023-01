Perché Roma continua ad essere sporca e piena di rifiuti

Cassonetti ricolmi e buste d’immondizia rimaste a terra. Per giorni i romani, ed i tanti turisti venuti a trascorrere le feste nella Capitale, hanno dovuto convivere con queste immagini. La situazione, nella giornata del 5 gennaio, è andata migliorando. Ma cos’è successo e perché, a dispetto delle risorse messe in campo da Ama, da Natale la città è stata così sporca?

Gli impianti chiusi nel fine settimana

“In città raccogliamo, normalmente, tra le 16.500 e le 17mila tonnellate di rifiuti al giorno. A Natale questo quantitativo aumenta fino a raggiungere le 19mila tonnellate e quando si verifica questa maggiore produzione, entriamo ancora in difficoltà” ha ammesso Sabrina Alfonsi, l’assessora capitolina ai rifiuti. Il motivo per cui succede è dettato da più cause. Tra queste “gli impianti che restano chiusi nel fine settimana cosa che, ha coinciso, proprio con il 24 ed il 25 dicembre” le giornate, cioè, in cui la produzione di rifiuti è risultata maggiore.

Il problema dei conferimenti fuori regione

Roma, com’è stato spesso sottolineato, sconta la carenza d’impianti sul proprio territorio. In un sistema che è ancora molto legato al ricorso alle discariche, i rifiuti vengono così portati in strutture, come i TMB, che li lavorano per poi trasformarli in Fos (rifiuti stabilizzati) scarti pesanti e Cdr destinati alla combustione. I primi ed i secondi vanno in discariche come quella di Albano, ma non solo. “Quando vanno fuori regione, cosa che succede ad esempio alla metà degli scarti pesanti che giungono ad Albano, i rifiuti devono fare i conti con diversi problemi: i costi, due volte e mezzo superiori; i limiti imposti agli autotrasportatori, che non possono viaggiare nel weekend e gli impianti chiusi nel fine settimana” ha spiegato Maurizio Marchini, operatore ecologico e portavoce dell’associazione Lila (laboratorio idee lavoratori ambiente).

Perchè si formano le microdiscariche

Le difficoltà negli spostamenti e gli impianti chiusi, fanno sì che molti scarti restino fermi nei siti di trasferenza, presenti un po' ovunque nel territorio, da Ponte Malnome, ad Ostia Antica. E mentre si accumulano in attesa di essere trasferiti i cassonetti, pieni d'immondizia, faticano ad essere svuotati. Tutto intorno, finiscono così per crearsi quelle microdiscariche che i romani hanno spesso segnalato negli ultimi giorni. Perchè quel tipo di spazzatura, è l'ultima a venire rimossa. “Con i servizi che abbiamo messo in campo, riusciamo a garantire lo svuotamento dei cassonetti ma entriamo in difficoltà quando si tratta di gestire una situazione emergenziale, con gli squaletti” ha spiegato Alfonsi.

La difficile rimozione dei sacchetti dai marciapiedi

La rimozione delle microdiscariche, venutesi così a formare, diventa particolarmente complicata per chi deve occuparsene. “Ripulire quella che noi chiamiamo una postazione discarica comporta un tempo che varia dai trenta ai quaranta minuti, se ci lavorano due persone – ha commentato Marchini – con l’ausilio di una cassaragno, il camion con il braccio meccanico, gli operatori faticano meno, ma impiegano grossomodo lo stesso tempo, perché ad esempio va parcheggiato”. Il risultato è che, pulire le strade attorno ai cassonetti, resta un lavoro complicato e che non risolve il problema, dettato dall’assenza degli impianti. E non solo.

Gli eventi straordinari che impegnano gli operatori

“Nel corso di queste festività, oltre al problema degli impianti chiusi, l’amministrazione e la sua municipalizzata hanno dovuto far fronte anche ad eventi straordinari. “Sicuramente il concertone di Circo Massimo ha contribuito a togliere degli operatori dalla normale attività che, in altri momenti, dovevano fare su strada. E lo stesso discorso – ha sottolineato Alfonsi – può esser fatto per i funerali di Benedetto XVI che, a differenza del Concertone, non era possibile neppure calendarizzare”.

Roma è quindi destinata a restare sporca ogni volta che aumenta la produzione di rifiuti? Alle condizioni date la risposta sembra affermativa, anche se l’assessorato ha dichiarato di “non aspettarsi problemi per il ponte dell’Epifania”, in quanto il 6 gennaio “è venerdì e gli impianti sono aperti”. Resta la necessità di dotare la Capitale di strutture adeguate, come del resto è previsto nel piano rifiuti annunciato lo scorso agosto.