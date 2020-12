Roma smart city: è la quarta città più “intelligente e sostenibile” d’Italia

Roma Capitale si aggiudica il quarto posto nella classifica di ICity Rank 2020, guadagnando ben 11 posizioni rispetto allo scorso anno: lo certifica il rapporto sulle città italiane intelligenti e sostenibili, presentato da Forum PA, in occasione di FORUM PA Città.

Roma sempre più smart city: è quarta nell'ICity Rank 2020

Tra gli indicatori valutati per stabilire il livello di digitalizzazione, raggiunto dalle diverse città, ci sono l’accessibilità online dei servizi pubblici, la disponibilità di app di pubblica utilità, l’adozione di piattaforme digitali, l’utilizzo dei social media, il rilascio degli open data, la trasparenza, l’implementazione di reti wifi pubbliche e tecnologie di rete intelligenti.



“Roma dev’essere la capitale dell’innovazione, una smart city a portata di cittadino e attrattiva per gli investimenti. È per questo che, nell’ultimo anno, abbiamo modernizzato settori strategici dell’amministrazione: dai servizi online allo smart working, passando per le nuove app dedicate ai cittadini, stiamo trasformando la città in un laboratorio della digitalizzazione” - ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

In attesa delle "piazze smart": ecco cosa sono

Tra i progetti in dirittura d’arrivo: l’inaugurazione delle “piazze smart”, spazi pubblici a disposizione di tutti dove poter ricaricare lo smartphone con energia pulita, leggere da totem informativi aggiornamenti su cultura, meteo, traffico, interagire con una serie di servizi digitali. “Vogliamo una crescita sostenibile che coinvolga tutti, nessuno escluso”.

“In quest’ultimo anno Roma ha fatto passi da gigante in fatto di innovazione, tanto da scalare la classifica delle città col più alto grado di digitalizzazione, in chiave di miglioramento della qualità di vita dei cittadini” - spiega Massimo Bugani, delegato della Sindaca all’Innovazione.

Roma tra Piano Smart e web app: "Presto anche 5G"

Fra i “traguardi” annoverati la redazione del Piano Smart City per dare alla governance un approccio tecnologico su tutti i livelli, l’ingresso della banca dati anagrafica cittadina nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, le web app per i cittadini, la Carta d’Identità Elettronica con i nuovi servizi integrati, il bilancio partecipativo. “Altri ancora sono i risultati che stiamo portando a casa: gli smart citizen wallet, le sperimentazioni 5g, lo sblocco della fibra, e, a breve, le piazze smart, un progetto che ci è valso il riconoscimento dell’Award Ecohitech 2020. Per questi successi, ringrazio l’impegno e la collaborazione dei Dipartimenti Trasformazione Digitale, Comunicazione e Personale. Lo sguardo è orientato al futuro”.