Roma Servizi per la Mobilità potrà progettare metropolitane

Il Campidoglio fa un passo avanti nel processo di fusione per incorporazione di Roma Metropolitane in Roma Servizi per la Mobilità, una strategia messa a punto per salvare una società in liquidazione da oltre tre anni e impossibilitata per legge a ricevere nuove commesse.

L’assemblea capitolina ha infatti approvato la delibera che modifica lo statuto di Roma Servizi per la Mobilità, un passaggio propedeutico alla fusione e che amplia le funzioni della società. Che potrà quindi occuparsi in modo diretto della pianificazione, progettazione e attuazione di metropolitane e in generale di sistemi di trasporto rapido di massa.

La questione era tornata prepotentemente di attualità qualche giorno fa per i lavori di prolungamento della metro A: il termine ultimo per affidare la progettazione esecutiva era lunedì 6 marzo, giorno in cui il progetto non era ancora stato assegnato. L’assessorato alla Mobilità si è quindi visto costretto a chiedere al ministro Salvini una proroga per evitare di perdere i finanziamenti. Questo perché, appunto, Roma Metropolitane è in liquidazione e non può avere altri affidamenti, mentre Roma Servizi per la Mobilità, per svolgere questo compito, doveva modificare il proprio statuto.

"Ringrazio i consiglieri di maggioranza e di opposizione per il lavoro portato avanti in aula, che ci ha consentito di approvare una importante delibera che dà il via ad un percorso amministrativo e societario fondamentale per costituire una società che sarà il vero cervello operativo della mobilità della nostra città", ha detto l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, al termine della seduta in cui è stata approvata la delibera.

"Nei prossimi 20 anni - ha concluso Patanè - dobbiamo realizzare opere per 15 miliardi: puntiamo, quindi, ad avere una struttura forte, che garantisca la certezza del futuro ai lavoratori e alle tante professionalità oggi in seno a Roma Metropolitane che sia in grado di gestire tutte le commesse che riguardano le infrastrutture oggi in progettazione".