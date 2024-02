Il bando scaduto un anno fa, le nebbie del Campidoglio: così Roma ha perso le tracce del garante degli animali

Gli appelli fatti negli scorsi mesi dalle associazioni animaliste sono caduti nel vuoto. Il Campidoglio continua a mancare il garante per gli animali nonostante la manifestazione d’interessi, regolarmente indetta per raccogliere le candidature, si sia conclusa nel dicembre del 2022.

ll ritardo del Campidoglio

“Dopo più di un anno dalla scadenza dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina del Garante per il benessere e la tutela degli animali, il Campidoglio non ha ancora individuato nessun nome – hanno ricordato i consiglieri comunali di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini – Si tratta, a nostro giudizio, di una grave mancanza perché l’istituzione di questa figura rappresenta un passaggio importante nel processo di rilancio della Capitale”.

La richiesta dell'assemblea capitolina

Anche l’assemblea capitolina aveva richiesto, con una delibera approvata nell’estate del 2022, che venisse modificato il Regolamento sulla tutela degli animali, in modo da accogliere l’introduzione di un esperto. Rispetto a quanto era previsto dalla precedente normativa, risalente al 2005, il comune avrebbe dovuto puntare non sulla figura di un semplice delegato, nominato dal sindaco, ma di un “garante” selezionato con una procedura pubblica.

La delibera prevedeva la modifica del datato Regolamento sulla tutela degli animali, risalente al 2005, con l’introduzione d’un esperto. Non un semplice delegato del sindaco, figura di cui in passato l’amministrazione si è pure dotata. Ma un vero e proprio “garante”, che doveva essere selezionato sempre dal primo cittadino, ma sulla base di candidature pubbliche.

Inserire il garante nello statuto di Roma Capitale

“Per quale motivo il procedimento amministrativo si è completamente arenato e quali azioni la Giunta intende portare avanti per uscire da questa inspiegabile impasse?” hanno chiesto i due consiglieri di Italia Viva che hanno appena protocollato un’interrogazione. È rivolta all’indirizzo dell’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, che sarà chiamata a risponderne in aula.

“Riteniamo che l’inclusività e la difesa dei diritti degli animali debbano tornare a essere le cifre distintive di questa città e proponiamo che la figura del Garante sia inserita nello Statuto di Roma Capitale. Faremo tutti i passaggi istituzionali necessari per raggiungere al più presto l’obiettivo” hanno promesso Leoncini e Casini che, al riguardo, hanno auspicato che la “selezione del garante sia sottratta alla volubilità della politica”.