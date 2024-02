Gualtieri a Bruxelles: "Roma location perfetta per sede dell'antiriciclaggio"

Il sindaco Gualtieri si è recato martedì 30 gennaio a Bruxelles, con il viceministro Maurizio Leo, per presentare la candidatura di Roma a sede dell'agenzia europea per l'antiriciclaggio. "Anche nelle classifiche ufficiali, Roma è un'eccellenza nell'antiriciclaggio con una governance delle norme e una pratica che risale alle grandi inchieste antimafia condotte da Falcone e Borsellino" ha dichiarato il primo cittadino in audizione al Parlamento europeo.

La Capitale si è fatta avanti assieme a otto altre grandi città europee (Bruxelles, Francoforte, Dublino, Madrid, Parigi, Riga, Vilnius, Vienna) per ospitare la sede dei nuovi supervisori contro il riciclaggio di denaro sporco, la cui collocazione si deciderà nei prossimi mesi. Ma solo Roma, Madrid e Riga rispettano il requisito del cosiddetto "equilibrio geografico", perché al momento non ospitano alcuna agenzia o istituzione europea.

La sede proposta per ospitare l'agenzia si trova all'Eur. Si tratta di un "bellissimo edificio di oltre 17.000 mq attualmente in fase di ristrutturazione nel quartiere verde dell’Eur, a pochi passi dalla stazione della metropolitana. Potrà ospitare fino a 524 dipendenti. A differenza della maggior parte delle proposte concorrenti, questa è una soluzione autonoma", ha precisato il primo cittadino.

"L'edificio sarà interamente dedicato ad Amla, compresi gli spazi esterni di accesso, le aree verdi e l'ampio parcheggio - ha sottolineato poi Gualtieri - ciò garantirà la massima riservatezza e sicurezza poiché l'edificio è sottoposto a una completa ristrutturazione, che beneficerà delle soluzioni tecnologiche e di risparmio energetico più avanzate. E il progetto architettonico esecutivo dettagliato è già disponibile sul sito della Commissione. Infine, l'Italia concederà 27 milioni di euro nei primi otto anni per l'affitto o l'intero costo di avviamento".