Così Roma cambia le regole per favorire la rigenerazione: via i vincoli da oltre 700 edifici

Le riunioni di maggioranza sulla modifica delle norme tecniche di attuazione del PRG, il piano regolatore generale di Roma Capitale, continuano. L'obiettivo è quello di arrivare, in primavera, a portare la delibera in assemblea capitolina e sbloccare una serie di interventi che contribuiranno, tramite il cambio delle regole, a rendere più facile la rigenerazione urbana della Città Eterna. Dall'altra, vincoleranno maggiormente edifici storici, in particolare villini, per tutelare il patrimonio architettonico. Che è particolarmente concentrato tra I e II municipio.

La modifica della Carta della Qualità di Roma

Per riuscire nell'obiettivo, tra le proposte contenute nell'aggiornamento delle norme tecniche di attuazione, c'è quella di mettere mano alla Carta della Qualità di Roma Capitale. Trentaquattro tavole che contemplano l'intero panorama della ricchezza della città, dagli impianti urbani con i relativi spazi pubblici ai beni archeologici, alla struttura di ogni tessuto della Città Storica, fino alle architetture contemporanee. La modifica del documento si muove in due direzioni: eliminare i vincoli su oltre 700 edifici e rafforzarli su oltre 240.

Villini storici da salvare

Partiamo dall'ultimo gruppo. Si tratta, nello specifico, di 246 villini storici (113 nel I municipio, 133 nel II), in corso di aggiornamento e ampliamento. Nelle intenzioni dell'amministrazione Gualtieri, per effettuare ogni tipo di intervento di trasformazione bisognerà passare necessariamente per il parere della Sovrintendenza Capitolina. Affinché non sia così semplice demolire un villino degli anni Trenta per trasformarlo in una palazzina moderna, come successo al Coppedè nell'ottobre 2017. Nell'elenco degli "intoccabili" figura il Villino De Pinedo a via Antonio Bertoloni 9-11, sede di Banca Sella, intitolato al comandante Francesco De Pinedo celebre per uno spettacolare ammaraggio effettuato sul fiume Tevere, nel 1925, dopo un viaggio tra Giappone e Australia. E ancora, il Villino Saffi tra largo Helvezia e via Barbara Oriani al Pinciano: stile medievale con una torretta, venne progettato nel 1928 dall'ingegner Luigi Portolani su richiesta dell'architetto Emilio Saffi, napoletano, incaricato nel 1913 dall'allora sindaco Ernesto Nathan di realizzare i mercati generali di Ostiense. Era il figlio di Aurelio Saffi, triumviro della Repibblica Romana con Mazzini e Armellini.

Via i vincoli dagli edifici fatiscenti

Per degli edifici con innegabili doti architettoniche, artistiche e storiche ce ne sono molti di più che queste caratteristiche non le hanno, ma in base a vincoli oggi del tutto ingiustificati, sono rimasti al palo per decenni. Privi di manutenzione, non trasformabili, anche invendibili. Uno di questi è l'ex centro direzionale Alitalia alla Muratella, sulla strada per l'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino. Inaugurato nel 1991, abbandonato nel 2009 e da quel momento lasciato preda di vandali, tossicodipendenti e sbandati di ogni genere, solo adesso è teoricamente in rampa di lancio per essere demolito e ricostruito grazie a una convenzione tra l'amministrazione comunale e il gruppo imprenditoriale che fa capo a Radovan Vitek, come dettagliatamente descritto da Federica Virga per Dossier di RomaToday. Stralciare questo complesso dalla lista dei vincolati significherà velocizzare l'iter urbanistico che porterà alla creazione di alloggi privati, housing sociale, un parco, una scuola, negozi.

Situazioni più piccole ma che rientreranno nelle stesse modifiche sono quelle delle ex sedi Consob a via di Santa Teresa e via Isonzo, dell'ex sede municipale di via Monte Rocchetta al Tufello, della stecca commerciale a via Renato Fucini a Talenti e di quella a viale Jonio. Progetto ambizioso sarà quello dell'ex Filanda a viale Castrense, altro edificio tra quelli stralciati. L'immobile, gravemente danneggiato da tre incendi solo nel 2015, è stato inserito nel progetto "Reinventing Cities" e il Comune ne cederà l'utilizzo a chi valorizzerà il compendio. Il Campidoglio, infatti, non aliena il diritto di proprietà esclusivo, ma partendo da una base superiore al milione di euro valuterà proposte di valorizzazione in partnership, tramite forme di concessione amministrativa per l'utilizzazione e la fruizione del bene.

Interventi sugli edifici balneari storici

Infine, l'aggiornamento della Carta della Qualità per ora ha portato all'aggiornamento di 1.000 elementi appartenenti alla categoria "preesistenze archeologico-monumentali", tramite l'eliminazione di 91 elementi e 170 nuovi inseriti. Tra questi, i singoli corpi di fabbrica di ville o casali nell'Agro Romano. Inoltre, diversi edifici balneari considerati storici con valore architettonico sono stati stralciati, per lo più localizzati a Ostia. In questo modo Roma Capitale potrà riqualificarli senza più i lacci burocratici rappresentati dai vincoli della Sovrintendenza.