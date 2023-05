Innovazione e digitalizzazione, Roma "comanda" in Italia e il Pil cresce quasi del 4%

A Roma le imprese crescono nell'innovazione e nella digitalizzazione. A dirlo è la Camera di Commercio, che in occasione della presentazione della Maker Faire 2023, giunta all'XI edizione e prevista a ottobre prossimo, ha reso pubblici alcuni dati abbastanza indicativi: crescita dello 0,31% delle imprese a livello nazionale, contro l'andamento negativo dello 0,12% registrato in Italia nel primo trimestre 2023.

Il report della Camera di Commercio sulle imprese romane

Una situazione che è stata delineata il 3 maggio dalla Camera di Commercio durante "Roma hub dell'innovazione". La Capitale, quindi, è al primo posto in Italia per innovazione e imprese che utilizzano strumenti digitali. E a quanto pare, nonostante la pandemia alle spalle, Roma ha dimostrato di saper resistere e reinventarsi, continuando a crescere. Sempre secondo il report, nel 2022 la Capitale ha registrato il record storico per l'export e un +3,9% di crescita del Pil, secondo le stime del Centro Europa Ricerche, lievemente superiore alla media nazionale.

A Roma 1.600 start up innovative

Molto bene anche i dati a livello regionale: nel 2020 la spesa in ricerca e sviluppo del Lazio ha superato i 3.6 miliardi di euro, quasi il 15% del totale nazionale, con più di 60.000 addetti impiegati, la metà dei quali ricercatori. "Nel Lazio ci sono 1.808 start up innovative - aggiunge poi Riccardo Corbucci, presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica - pari a quasi il 13% di quelle presenti in Italia. Oltre 1.600 solo a Roma e questo fa sì che siamo la seconda provincia a livello nazionale".

Corbucci (Pd): "Questa città punta sull'innovazione"

"Come amministrazione locale abbiamo da subito investito sulla valorizzazione dell'ecosistema innovativo presente nella città - prosegue Corbucci - . Un esempio è l'apertura della Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma (CTE), un vero e proprio living lab all'interno della stazione Tiburtina, dove vengono svolte attività volte alla creazione di startup, al trasferimento tecnologico verso piccole e medie imprese e allo sviluppo di progetti di ricerca applicata e di nuove sperimentazioni e dove è possibile partecipare ad eventi di formazione, workshop ed hackaton come quello organizzato a fine marzo, con il nostro patrocinio, da GenQ - realtà no profit impegnata nell'affermazione della gender equality e di una consapevolezza intorno al tema di Diversity and Inclusion (D&I)".