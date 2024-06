A Roma il primo forum Euro Mediterraneo sull'acqua. Gualtieri: "Riconoscimento al lavoro fatto"

Ad ottobre del 2026 la Capitale farà gli onori di casa alla prima edizione dell'Euro Mediterranean Water Forum. A Roma si danno appuntamento 43 i Paesi, tra quelli che si affacciano sul Mediterraneo e quelli Europei. Nella "Città eterna" si incontreranno per affrontare le sfide legate all’utilizzo della risorsa acqua.

L'impegno contro gli effetti del cambiamento climatico

"La scelta di Roma ci rende molto orgogliosi ed è il riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra amministrazione sul tema dell’acqua, a partire dal contenimento delle problematiche dovute al cambiamento climatico, dalle bombe d’acqua fino alle frequenti siccità che combattiamo attraverso il consumo responsabile e i lavori per la limitazione delle perdite nelle reti idriche. Il Forum - ha dichiarato il sindaco Gualtieri - sarà un’occasione per incontrare oltre 40 paesi e confrontarsi sulle tecnologie più innovative e sulle politiche più opportune per la gestione di una risorsa naturale così importante".

La città dell'acqua

"Roma si afferma, ancora una volta, quale 'Città d’Acqua' grazie all’indiscutibile impegno e agli investimenti che, anche tramite Acea, l’Amministrazione ha promosso in questi due anni e mezzo di governo - ha dichiarato l’assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini - Stiamo intervenendo costantemente nella manutenzione di tutte le reti del territorio, riducendo le perdite e, soprattutto, realizzando un’opera importantissima come la seconda galleria dell’acquedotto del Peschiera che assicurerà ancora per lungo tempo acqua alla città.

"Roma nel 2026 sarà pronta ad ospitare questo importante evento perché sta già lavorando nel garantire acqua per tutti, contrastare la siccità, limitare il rischio idrogeologico e favorire risparmio, riuso e approvvigionamento di una risorsa fondamentale - ha aggiunto l'assessora capitolina che ha poi voluto ringraziare i componenti del comitato “One Water” perché "hanno sostenuto la candidatura di Roma anche durante il recente Forum mondiale dell’Acqua a Bali".

Il primo Forum Euromediterraneo sull’Acqua del 2026 sarà accompagnato da diversi momenti di avvicinamento come incontri, manifestazioni e workshop dove saranno affrontate le problematiche legate all’accesso e alla gestione della preziosa risorsa.