È il giorno delle primarie del Partito democratico: file nei seggi storici

Il maltempo non ha fermato gli iscritti e i simpatizzanti del Partito democratico che già dalle prime ore della mattina di domenica si sono recati ai gazebo per eleggere il nuovo segretario del Pd. La sfida è tra Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia-Romagna e Elly Schlein, deputata dem. I seggi, aperti alle ore 8, chiuderanno alle ore 20.00: poco dopo si saprà chi tra i due sfidanti prenderà il posto di Enrico Letta.

La pioggia di domenica mattina non ha inficiato le operazioni di voto e tutti i seggi – per un totale di 154 tra circoli e gazebi – hanno garantito l’apertura alle 8. Un’eccezione il seggio di Colle Prenestino che – a causa della pioggia – ha spostato il seggio in via Melissano. Non sono mancate le file ai seggi, soprattutto nei circoli storici della città e ai gazebi dislocati sull’intero territorio cittadino: da piazza Vittorio Emanuele e via dei Giubbonari. Anche in periferia e sul litorale, l’affluenza dei votanti è stata considerevole. Centinaia di persone – munite di documento di identità, tessera elettorale e 2 euro – hanno espresso la propria preferenza tra Bonaccini e Schlein.

“Più forti della pioggia, più forti dei gufi” ha commentato Enzo Foschi, vice segretario del Partito democratico Lazio pubblicando sul suo profilo social una immagine che ritrae la fila ai gazebo di Ostia. Decine di persone in fila, nella mattina di domenica, anche in piazza dei Consoli, in via Oderisi da Gubbio e piazza Vittorio.