Il Pride risponde a Rocca: “Metteremo il logo della Regione a testa in giù”

Continua lo scontro a distanza tra comunità Lgbtqia+ e Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Quest'ultimo negli ultimi giorni aveva tenuto a precisare che l'unico motivo per cui non avrebbe dato il patrocinio al Roma Pride 2024 sarebbe stato qualora l'organizzazione avesse continuato a sostenere la maternità surrogata (gestazione per altri, Gpa). Dal Pride il portavoce Mario Colamarino ha replicato: "Non si preoccupi, non gli chiederemo alcun supporto".

Scontro tra Roma Pride e Rocca

Un botta e risposta che vede ampliare le distanze tra i due soggetti. Da una parte la comunità Lgbtqia+ di Roma, che organizza da sempre il Pride di Roma e proprio quest'anno celebrerà il trentesimo compleanno, con il corteo previsto il 15 giugno. Dall'altra il governatore Francesco Rocca, ex Croce Rossa, scelto da Fratelli d'Italia per guidare il Lazio. Un anno fa, insediatosi da poco, prima concesse il patrocinio per poi ritirarlo dopo le pressioni di Pro Vita, onlus antiabortista che tra le varie campagne che porta avanti ha anche quella contro quello che chiamano "utero in affitto", cioè la gestazione per altri o maternità surrogata. Il 20 marzo il governatore ha rincarato la dose: “Non darò mai il patrocinio della Regione Lazio a chi fa della maternità surrogata una bandiera”.

"Non chiederemo patrocinio a Regione di estrema destra"

E così il Roma Pride, per voce del presidente del circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli", ha replicato: "Rocca smentisce se stesso, dichiarando prima di volerlo concedere e poi il contrario - si legge nella nota - . Lo rassereniamo: dopo il pessimo teatrino dello scorso anno non abbiamo mai pensato di chiedere il patrocinio a una Regione che ha fatto un enorme passo indietro sul fronte dei diritti civili e inoltre pretende di dettarci l'agenda delle rivendicazioni". Nessun passo indietro, quindi, sulla gestazione per altri: "Le nostre rivendicazioni politiche non sono un buffet dal quale Rocca può prendere i piatti che più gli aggradano - continua Colamarino - trascurando quelli che gli restano più indigesti.Rocca èuò dormire sonni tranquilli: per evitargli equivoci e fraintendimenti con la sua maggioranza di estrema destra, della quale è evidente ostaggio, metteremo il logo della Regione Lazio a testa in giù sul sito del Roma Pride con la chiara dicitura 'senza il patrocinio della Regione Lazio'. Consigliamo al Presidente Rocca - conclude il portavoce del Roma Pride - di scendere in piazza con noi il 15 giugno al Roma Pride, respirerà finalmente anche lui un po' di libertà".