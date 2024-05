"Gualtieri promuove utero in affitto e teoria gender": l'accusa di Pro Vita per il sostegno al Pride

Il patrocinio del Comune di Roma al Pride e la scelta di sostenere anche quest'anno la manifestazione, come era prevedibile non sono piaciuti ai Pro Vita, che accusano il sindaco Gualtieri di “promuovere l’utero in affitto, l’ideologia gender nelle scuole e il cambio sesso per i minori”.

Il Comune a fianco del Pride

Ieri, 23 maggio, il portavoce del Roma Pride, Mario Colamarino, ha presentato il programma di questa edizione, la trentesima, insieme all'assessora capitolina alle Pari opportunità, Monica Lucarelli e all'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato. Il manifesto politico del Roma Pride 2024 include temi come matrimoni egualitari, diritto di famiglia, diritti per trans, binari e non binari, antifascismo, terapie di conversione, spazi sicuri, salute e autodeterminazione. Con la sponda del Comune: “Siamo sempre stati vicini al Pride - ha sottolineato l'assessora Lucarelli -. E non mancheremo nemmeno quest'anno. Stiamo lavorando in Campidoglio per rendere sempre più aperta la città”. E Onorato ha aggiunto: “Abbiamo ereditato una città che era involuta sul tema dei diritti. Invece le città dove si vive meglio sono proprio quelle dove i diritti sono garantiti”.

Le accuse dei Pro Vita

Parole che sono bastate a scatenare la rabbia degli antiabortisti di Pro Vita & Famiglia: “È vergognoso – sostiene il presidente, Antonio Brandi - che il Comune di Roma continui a patrocinare un evento come il Gay Pride, che promuove istanze ideologiche estremiste come l’utero in affitto, il cambio di sesso di bambini e lezioni ideologiche sul genere fluido nelle scuole che confondono l’identità sessuale dei minori”. L’associazione si scaglia anche contro l’introduzione della carriera Alias in tutte le scuole senza certificazione medica. Uno strumento che, invece, secondo quanto si legge sul manifesto politico del Roma Pride sarebbe essenziale per evitare fenomeni preoccupanti come l’abbandono scolastico e per promuovere il diritto allo studio. La sua assenza, invece, “impedisce di vivere con serenità il percorso formativo, con ripercussioni su tutta la formazione della persona”. Parole che, però, non convincono il presidente dei Pro Vita, che chiede a Gualtieri e al Pd di “smetterla di promuovere un’agenda politica e ideologica scollata dalla realtà, invisa alla stragrande maggioranza dei cittadini, che discrimina le famiglie, le donne, i bambini e mette in pericolo la salute psicologica e fisica dei minori”. Con accuse simili, nel 2023, l'associazione spinse il presidente della Regione, Francesco Rocca, a revocare il patrocinio alla manifestazione.

I precedenti

Più volte, nel corso della prima metà del mandato di Gualtieri, si sono aperti terreni di scontro con l’associazione antiabortista: come ad esempio quando, nel marzo 2022, il Comune di Roma fece togliere all'associazione Pro Vita i manifesti per la festa della donna. Cosa diceva il messaggio incriminato? Sui cartelloni campeggiava l'immagine di un feto con lo slogan: "Potere alle donne? Facciamole nascere!". Manifesti che il Tribunale amministrativo regionale ha giudicato "non rispettosi delle libertà e del diritto di autodeterminazione della donna di abortire". Dando dunque ragione al Comune. Nel maggio 2023, invece, si è scatenata la polemica contro i corsi di formazione dedicati alle educatrici dei servizi 0-6 anni, perché contenenti moduli in cui si discuteva di identità di genere e decostruzione degli stereotipi.