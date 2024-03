Roma Pride, Rocca: "Dalla Regione nessun patrocinio a chi sostiene la maternità surrogata"

“Non darò mai il patrocinio della Regione Lazio a chi fa della maternità surrogata una bandiera”. A dirlo è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della conferenza stampa sul primo anno della sua giunta. Il riferimento è al Pride di Roma, in programma il prossimo 15 giugno. Lo scorso anno la Regione aveva concesso e poi revocato il patrocinio alla manifestazione, a seguito delle proteste dell’associazione antiabortista Pro Vita & Famiglia.

Le parole di Rocca

"Io sono per la libertà di amare ciascun individuo e di essere sé stessi come condizione irrinunciabile per ogni essere umano – ha detto Rocca - ma non darò mai il patrocinio della Regione Lazio a chi fa della maternità surrogata una bandiera. Se continuiamo a confondere i temi non ne usciamo". La scelta della Regione di concedere o meno il patrocinio al Pride, dunque, dipenderà dalla “formula” in cui verrà domandato dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli: “Se mi verrà chiesto per rivendicare il proprio diritto a non essere discriminati per il proprio orientamento sessuale e a vivere in pienezza propria identità – chiarisce Rocca - sono pronto a sottoscrivere il patrocinio perché nessuna discriminazione verrà consentita e tollerata dall'amministrazione che presiedo. Se invece di nuovo si fa riferimento a questa pratica il diniego è già scontato. Non è una condizione da omofobo come sono stato dipinto". Il presidente aggiunge anche che “la maternità surrogata è una battaglia che non fa solo una parte della comunità gay, il 70% di chi fa utilizzo di questo strumento, che è una pratica barbara per donne e bambini, sono coppie eterosessuali”.

Il riferimento alla maternità surrogata

Il tema della maternità surrogata, su cui Rocca ha insistito, era lo stesso su cui aveva concentrato l’attenzione Pro Vita & Famiglia, attaccando la Regione per aver patrocinato la manifestazione: “Il presidente Rocca concede il patrocinio al gay pride che vuole legalizzare la maternità surrogata" aveva attaccato Jacopo Coghe portavoce dell'associazione. Parole, queste, che avevano spinto La Pisana a fare dietrofront, spiegando la scelta con una nota: “La decisione (di revocare il patrocinio, ndr) si è resa necessaria e inevitabile a seguito delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell’evento intitolato Queeresistenza, tali affermazioni violano le condizioni esplicitamente richieste per la concessione del patrocinio precedentemente accordato in buona fede da parte di Regione Lazio". La decisione aveva, ovviamente, scatenato numerose polemiche, con attacchi da parte del sindaco Gualtieri, del consigliere regionale Alessio D’Amato e del segretario di Più Europa Riccardo Magi, che aveva parlato di “omofobia di Stato”. Alle accuse Rocca aveva risposto in un'intervista al TG1 e in una lettera a Il Messaggero, spiegando di essere "caduto nella provocazione".