Il Roma Pride presenta il manifesto della sua 30esima edizione: "Incarna la nostra forza"

Un albero maestoso che rappresenta la comunità LGBTQIA+, salda nelle sue radici e che continua a crescere rigogliosa nonostante gli attacchi e le violenze subite nel corso della sua storia. È il manifesto, firmato dall’artista colombiano Santiago Olivares, meglio conosciuto come SakoAsko, e scelto per rappresentare il Roma Pride, in programma il 15 giugno e che compie 30 anni. Era il 1994 quando il primo storico Pride italiano attraversava le vie della Capitale. E “30 anni di orgoglio” è anche lo slogan scelto per ricordare la strada percorsa e la direzione che si intende continuare a percorrere. La madrina di quest’anno sarà la cantante Annalisa.

Cosa rappresenta il manifesto

Alle radici dell’albero arcobaleno ci sono numerose asce rotte, ognuna di queste rappresenta un insulto, un attacco subito da quanti “in nome di un proprio culto o ideologia retrograda e profondamente conservatrice – spiegano dal Roma Pride - hanno cercato di bloccare la strada percorsa dalla nostra comunità che, seppur ferita, come quell’albero continua ad andare avanti e a crescere unita e rigogliosa”. Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride 2024, sottolinea: “Quest’anno celebriamo un traguardo significativo, 30 anni di orgoglio, di lotta e di progresso. Il nostro impegno per i diritti e l’inclusione continua più forte che mai, nella consapevolezza e responsabilità della strada percorsa da chi ci ha preceduto e della lunga strada ancora da percorrere. Viviamo in un Paese governato da chi cerca di riportare la nostra comunità indietro di cinquant’anni. Noi non lo permetteremo. Continueremo ad andare avanti e a lottare nella convinzione di una società più giusta che non lascia indietro nessuno. Questo manifesto incarna la nostra storia, la nostra forza, la nostra determinazione e la nostra intenzione di non arrenderci mai. Il 15 giugno invitiamo tutti a partecipare e ad unirsi alla comunità LGBTQIA+ per ricordare i nostri 30 anni di orgoglio ma, soprattutto, per continuare a lottare per un futuro più equo, giusto, civile e migliore per tutti”.

La questione del patrocinio

Sarà un Pride che anche quest’anno non avrà il patrocinio della Regione Lazio. Nel 2023, infatti, il patrocinio era stato concesso e poi revocato dalla giunta del presidente Francesco Rocca dopo le proteste dell'associazione antiabortista Pro Vita & Famiglia. Per quanto riguarda l’edizione di quest’anno, Rocca a marzo ha così risposto a chi gli chiedeva se la Regione avrebbe concesso il patrocinio: "Io sono per la libertà di amare ciascun individuo e di essere sé stessi come condizione irrinunciabile per ogni essere umano – ha detto Rocca - ma non darò mai il patrocinio della Regione Lazio a chi fa della maternità surrogata una bandiera. Se continuiamo a confondere i temi non ne usciamo". Dal Pride, Colamarino aveva così replicato: "Non si preoccupi, non gli chiederemo alcun supporto".