Raggi solidarizza con il Roma Pride 2023. Ma per 5 anni mai una presenza al corteo arcobaleno

Dal 2016 a oggi, cioè da quando è diventata un personaggio pubblico grazie alla sua "discesa in campo" come candidata sindaco di Roma, Virginia Raggi non ha mai ufficialmente preso parte ad un evento o una manifestazione organizzati dalla comunità Lgbtq+. Men che meno al Pride, manifestazione nazionale che ha esordito nel lontano 1994. Nei giorni scorsi, però, nel mezzo della bufera per il ritiro del patrocinio all'evento da parte della Regione Lazio, insieme alle colleghe e ai colleghi capitolini del M5S, l'ex prima cittadina ha deciso di solidarizzare e annunciare l'adesione al Roma Pride 2023.

Il M5S aderisce al Roma Pride 2023

"Aderiamo ed esprimiamo sostegno al Roma Pride 2023 - si legge nella nota firmata dai gruppo del M5S e della Lista Civica Raggi - . Bisogna tutelare i diritti civili, contro ogni discriminazione e garantire sempre la libertà di manifestare ed esprimere il proprio pensiero. Sarà una giornata all’insegna della convivenza, inclusione e rispetto reciproco". Non sappiamo se a quella giornata, prevista per sabato 10 giugno, Virginia Raggi parteciperà. Ma da sette anni a questa parte, ogni volta, a sfilare al posto suo c'è andato qualcun altro.

In 5 anni da Sindaca, Raggi mai presente al corteo arcobaleno

Lo sa bene Luca Bergamo, suo vice quando il M5S era alla guida di Roma: "Di polemiche tra Raggi e la comunità Lgbtq+ ce ne sono state diverse - ricorda a RomaToday - anche pubbliche. Io avevo un buon rapporto con gli organizzatori del Pride e con la comunità, sono sempre andato anche dopo, quando non dovevo più indossare la fascia da Sindaco, ci ho sempre tenuto. La posizione della Regione sull'edizione 2023 è ridicola, sono contento che in molti abbiano espresso vicinanza e vogliano prendervi parte". Un anno fa, al primo Pride con Roberto Gualtieri sindaco, ci fu il ritorno di un primo cittadino al corteo. E Bergamo commentò pubblicamente così: "Per diversi anni sono andato al Pride indossando la fascia che spetta al Sindaco dI Roma (da Vice) - scriveva su Facebook - , orgoglioso di vestirla. Ricordo una volta anche criticato da qualcuno per il mio abbigliamento informale. Ma sempre imbarazzato per l'assenza del suo vero titolare. Assenza di cui non ho mai ottenuto una comprensibile motivazione". Motivazione che Bergamo, oggi tesserato di Demos - Democrazia Solidale, non ha ancora capito.

Tutte le assenze della grillina: la prima volta fu al Gay Village

La prima volta in cui Virginia Raggi "marcò visita" ad un evento dichiaratamente di ispirazione Lgbtq+ fu il 2 giugno 2016, in piena campagna elettorale per le amministrative. Gli organizzatori del Gay Village a Tre Fontane invitarono per un dibattito i candidati sindaco: c'erano Stefano Fassina (Sinistra x Roma) e Roberto Giachetti (Pd). La sedia di Raggi restò vuota, nonostante l'invito. Nel giugno 2019 non mancarono le polemiche, perché Raggi non presenziò al corteo (come d'altronde nemmeno in precedenza e nelle due edizioni successive) per "altro impegno istituzionale", come riferì l'allora assessore capitolino Daniele Frongia.

Gli impegni istituzionali e l'attacco di Imma Battaglia

L'anno prima, nel 2018, il corteo del Pride portò in strada mezzo milione di persone, una delle edizioni meglio riuscite della storia. Anche in quell'occasione Raggi mandò Bergamo (che, va detto, non ha mai rappresentato il M5S, essendo un tecnico) e Imma Battaglia, attivista e ideatrice del Gay Village, non la prese bene: "Non si è mai capito che posizione abbia la Sindaca e il M5S sui diritti Lgbtq+ - dichiarava al tempo -. Inoltre, ogni anno invito tutti gli esponenti del Movimento al Gay Village, anche questa volta, ma nessuno viene e nemmno si degnano di una risposta". Quello stesso anno, pochi giorni prima del Pride, scoppiò un'altra polemica: il Comune decise di non trascrivere l'atto di nascita di una bimba con due mamme, cosa che invece era stata fatta a Torino (con la grillina Chiara Appendino sindaca), Milano e Palermo. Va detto, per onor di verità, che nel settembre 2016, da poco insediatasi, Raggi celebrò la prima unione civile di una coppia omosessuale dall'entrata in vigore della legge Cirinnà.

Certo, spesso la forma ha più rilevanza della sostanza, soprattutto se si è personaggi pubblici con un ruolo istituzionale di grande importanza. La non partecipazione reiterata ad eventi e cortei Lgbtq+ (neanche in campagna elettorale nel 2021, per la rielezione poi fallita) ha pesato nell'immaginario collettivo dei romani, soprattutto di coloro più sensibili al tema dei diritti civili. E il fatto che si sia arrivati al 2022 per vedere aperto l'ufficio dedicato alla tutela dei dirittidella comunità Lgbtqia+, presieduto da Marilena Grassadonia, per qualcuno è più che indicativo. Ora, a quanto pare, Virginia Raggi ha cambiato posizione: chissà se il 10 giugno sfilerà al Pride Roma 2023.