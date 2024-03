“Roma è la città più verde d’Europa ma ha solo 300 giardinieri. Le nuove assunzioni non bastano”

“Nonostante gli investimenti dell’amministrazione in mezzi ed assunzioni i dati sono impietosi”. È questo il commento di Mirko Anconitani della Uil Fpl sulla situazione di Roma per quanto riguarda il personale che dovrebbe curare il verde della Capitale.

Roma ha pochi giardinieri

Già perché se Parigi può contare su oltre 3mila giardinieri che lavorano su una superficie verde che è la metà di quella romana, a Roma che è la città più verde d’Europa i giardinieri in forza all’amministrazione sono soltanto 300. Diventeranno pochi di più l’anno prossimo con 31 nuovi ingressi previsti nel piano assunzionale varato dal Campidoglio. Intanto in città continuano a cadere alberi, l’ultima tragedia sfiorata a piazza Bologna. I parchi sono mantenuti con gran fatica.

Il piano assunzionale

“Per mettere in sicurezza e manutenere gli oltre 315.000 alberi della nostra città evitando rischi alla popolazione ed affrontando al meglio il giubileo, l’organico è il punto centrale e con una previsione assunzionale di soli 31 giardinieri per il 2024 Roma non può farcela da sola” commenta Anconitani. Dal sindacalista la richiesta di un piano assunzionale straordinario, quello chiesto al governo anche dal Campidoglio attraverso specifiche deroghe ai tetti di spesa e risorse aggiuntive.

“Roma è la Capitale d’Italia e merita un trattamento diverso” incalza il sindacalista che si occupa di funzioni locali. “Servono almeno 3mila nuove unità di personale che vedano nel settore tecnico ed amministrativo almeno mille assunzioni entro la fine del 2024”. Per arrivare al Giubileo con una città curata e decorosa, senza il rischio di parchi e ville come giungle, alberate a rischio.