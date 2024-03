Roma cambia il regolamento per i parcheggi per disabili concessi dopo la morte del richiedente

Ci sono diversi casi di persone che avevano chiesto l’attivazione di uno stallo di sosta per disabili ed hanno ricevuto il via libera solo dopo che sono morte. Lo ha raccontato lo stesso Giovanni Zannola, presidente della commissione mobilità di Roma, dove si è discusso il testo del nuovo regolamento che, secondo le intenzioni, dovrebbe abbattere i tempi di attesa per l’attivazione di aree di sosta dedicate ai portatori di handicap.

Tempi di attesa biblici

Oggi come oggi vige una lunghissima procedura amministrativa per ottenere il diritto ad avere uno stallo di sosta riservato per le persone con mobilità ridotta. Oltre a questo, bisogna aggiungere come, per ogni singola richiesta, si debba convocare anche un'apposita commissione valutativa: peccato che ce ne siano solo tre per tutta Roma. Tutto ciò comporta che molti cittadini non sono mai riusciti ad avere ciò che spetterebbe loro.

Una commissione valutativa a municipio

Così, una della novità più importanti del nuovo regolamento riguarderà l’individuazione di una commissione valutativa per ogni municipio. Aspetto ancora più interessante è che la loro convocazione da parte degli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni per gli stalli sarà “facoltativa”. Le linee guida non sono ancora state messe nero su bianco ma il principio è chiaro: se una persona ha già tutti i certificati che attestino la sua situazione, in particolare l'Inps, allora si può procedere anche senza il parere della commissione.

Commissione valutative

Alcuni municipi non sono rimasti entusiasti di questa novità perché vedono aumentare il loro lavoro a fronte di un mancato incremento del personale. Secondo i dati, però, ci sarebbero da sbrigare 10 – 15 pratiche al mese a municipio, operazione che si può fare in una sola giornata e per via telematica. “Presenteremo un emendamento che individui da subito l’ufficio che avrà la responsabilità di questa procedura” ha assicurato Zannola.

Ogni commissione valutativa rimarrà in carica due anni ed è costituita dal dirigente della direzione socio-educativa del Municipio o suo delegato, da un medico legale individuato dall’amministrazione, un rappresentante dell’ufficio interdisciplinare traffico e segnaletica stradale (UITSS) della polizia locale competente, un assistente sociale in forza al Municipio e un rappresentante della Consulta municipale per la disabilità.

Estensione del diritto

Il diritto ad avere uno stallo di sosta sarà esteso anche alle persone che hanno patologie intellettive e relazionali, seguendo le linee guida che sono arrivate anche dall'Europa. Non si terranno quindi in considerazione solo le persone con mobilità ridotte ma anche altre che, ovviamente, dvoranno avere i requisiti previsti dal regolamento. In questi casi si ricorrerrà maggiormente alla convocazione di una commissione valutativa.

Tempi certi

Come raccontato, a causa dei tempi biblici alcuni permessi arrivano addirittura dopo la scomparsa di chi ne aveva fatto richiesta. Questo comporta, tra l’altro, che gli uffici continuino a lavorare a pratiche ormai inutili, visto che il richiedente non c’è più. Ora, grazie anche alla possibilità di “saltare” la commissione valutativa, il regolamento prevede 60 giorni di tempo per lavorare la pratica per intero ed altri 30 giorni per realizzare fisicamente lo stallo di sosta. Il regolamento ha otenuto il parere favorevole in commissione e, come antiicipato, dovrà essere approvato in via definitiva entro la fine del 2024.