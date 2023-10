I milioni dei sauditi per l'As Roma. Lo "schiaffo" dei Friedkin complica la corsa a Expo 2030

?I primi abboccamenti sarebbero stati alla Casina Valadier, a fine settembre. La nuova Ceo dell'As Roma, Lina Souloukou, si sarebbe incontrata al Saudi Village con alcuni "notabili" di Riyad che vedono nella società giallorossa, guidata dallo statunitense Dan Friedkin, una possibilità di investimento e di autopromozione in vista di Expo 2030. L'intento, infatti, sarebbe quello di piazzare uno sponsor turistico sulle maglie indossate da Lukaku e Dybala. Uno smacco grande e grosso ai competitor, cioè il comitato promotore di Roma Expo 2030 e soprattutto al sindaco Roberto Gualtieri.

Uno sponsor saudita per l'As Roma

D'altronde, se sul campo da gioco la Roma di Josè Mourinho e capitan Lorenzo Pellegrini cerca di risalire la classifica e trovare continuità di risultati, la proprietà americana rappresentata da Dan Friedkin e dal figlio Ryan si muove alla ricerca di nuovi introiti e di un nuovo main sponsor dopo l’addio a Digitalbits, società di criptovalute insolvente, sparita nel nulla e soprattutto dalle maglie della Roma (e dell'Inter) prima della finale di Europa League a Budapest, a maggio scorso. Fra i candidati per prendere il loro posto, sostituendosi al temporaneo logo di Roma Capitale (l'evocativa "S.P.Q.R.") ci sarebbe una società araba.

La rottura dei Friedkin con Digitalbits e la necessità di liquidità

Come dicevamo, la Roma aveva iniziato la scorsa stagione con lo sponsor Digitalbits, piattaforma di digital banking di proprietà di Zytara (che è stato pure sponsor dell’Inter, ndr) per poi cambiare. La rottura è stata voluta dal club giallorosso a causa del mancato pagamento di quanti pattuito. Il marchio di criptovalute doveva pagare entro marzo 2023 ai giallorossi 500mila euro e a fine stagione 9 milioni di euro. Ma visto che, come fatto con i nerazzurri, il pagamento non è arrivato, la Roma ha scelto di togliere visibilità allo sponsor e cambiare. In totale in tre anni l'azienda avrebbe dovuto garantire al club giallorosso 36 milioni di euro. Tolto Digitalbits dalla maglia, la Roma per il finale della scorsa stagione e per l’inizia della 2022/2023 sta giocando con la scritta SPQR. Una scelta che vuole rafforzare ancora di più l’identità del club e dei tifosi con la Città Eterna. Una scelta di cuore che però non porta al club risorse indispensabili.

Dieci milioni di euro l'anno per le casse romaniste

Va da sè che l'approccio dei sauditi con la società giallorossa caschi "a fagiolo". In un momento di crisi di risultati, con i conti che devono quadrare per poter ampliare i margini di movimento sul mercato dei calciatori, la possibile comparsa di un marchio turistico dell'Arabia Saudita sulle maglie da gioco è notizia verosimile. Per il principe Bin Salman, padrone d'Arabia, un punto a favore della sua Vision 2030, il programma politico, economico, sportivo e culturale che ha come scopo un "lavaggio" totale dell'immagine del regime e passa anche obbligatoriamente per l'ottenimento di Expo 2030. Sul piatto, secondo le indiscrezioni, ci sarebbero circa 10 milioni di euro, cifra che fa inevitabilmente gola alla proprietà americana che si è vista scomparire sotto il naso i 36 milioni promessi dai "guru" delle criptovalute.

Chi potrebbe finire sulla maglia del club

Tra le società saudite che potrebbero finire sulle maglie, ci sarebbero alcune di quelle che già figurano come sponsor e partner della corsa araba a Expo: Invest Saudi, la compagnia aerea Saudia, ma anche Aramco che è la compagnia nazionale di idrocarburi, con oltre 10 milioni di barili al giorno prodotti. In pole position, ma per ora sono solo voci, l'altra compagnia di bandiera Riyadh Air. Staremo a vedere se la trattativa andrà in porto e se questa mossa (piazzare il proprio marchio sulla maglia della squadra che porta il nome del principale competitor) concederà ai sauditi un ulteriore vantaggio in vista del 28 novembre, giorno in cui gli Stati membri del Bureau International des Expositions deciderà a chi affidare l'edizione del 2030. Secondo alcuni bene informati, la Roma potrebbe aspettare dicembre per annunciare la nuova partnership.