Roma Viterbo e Roma Lido: prove di pace tra sindacati e Cotral

Situazione in miglioramento sulla Roma Nord. I passeggeri continuano a lamentare la soppressione di corse che, stando ai dati riportati dal comitato dei pendolari, sono state una trentina nella mattinata del 13 settembre. Tante, ma sicuramente meno rispetto al trend evidenziato durante la scorsa settimana.

L'incontro con Cotral

Cos’è cambiato rispetto negli ultimi giorni? Lunedì 12 settembre i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali hanno preso parte ad un incontro con Cotral, l’azienda che dallo scorso luglio è subentrata ad Atac nella gestione del servizio, per affrontare i nodi legati ai turni di lavoro.

Dal 5 settembre infatti Cotral ha disposto un aumento in media di 50 minuti, del “tempo quotidiano di lavoro effettivo alla guida dei treni”. Le modalità attraverso cui è stato incrementato questo tempo di lavoro, però, sono state contestate da macchinisti e capotreni. Con il risultato che molti passeggeri hanno avuto modo di constare: le attese in banchina si sono prolungate. Tra le proteste e le richieste d'intervento delle forze dell'ordine.

Prove di pace

“L’incontro si è svolto in un clima distensivo ed è stato caratterizzato dalla ricerca di soluzioni condivise volte a soddisfare le condizioni dei lavoratori e quelle dell’erogazione del servizio” ha fatto sapere Alessandro Farina, della Filt Cgil di Roma e del Lazio. “Il prossimo giovedì, sono state convocate le Rsu per discutere, tecnicamente, come gestire i tempi di lavoro e quelli di riposo” ha chiarito Roberto Ricci, il segretario regionale del dipartimento mobilità Fit Cisl, che a sua volta ha riconosciuto l’esito positivo dell’appuntamento. “Cotral ha convenuto anche nel rispetto degli accordi vigenti, di trovare soluzioni condivise sulle tematiche da noi segnalate” hanno fatto sapere i sindacati che hanno preso parte all’incontro. Ed i temi rigaurdano la rielaborazione dei tempi di riposo tra i turni” ed il riconoscimento di alcune indennità, “da rivedere entro il 31 dicembre 2022”.

I disagi e lo sciopero

Nel frattempo i disagi dove si erano maggiormente avvertiti, vale a dire sulla Roma Nord, sono diminuiti. “La situazione lunedì era leggermente migliorata” ha spiegato Fabrizio Bonanni, portavoce del comitato pendolari della Roma Viterbo “le corse saltate sono state un’ottantina, sulle duecento complessivamente previste tra tratta urbana ed extraurbana”. Significa che i disagi non sono stati eliminati. Ma rispetto alle percentuali dei giorni precedenti l’incontro, quando la media delle corse saltate era sempre stata superiore al 60%, un passo in avanti c’è.

Resta invece confermato lo sciopero nazionale degli autoferrotranvieri di venerdì 16 settembre, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. CI saranno quindi ripercussioni anche sul servizio della Roma Lido e della Roma Viterbo.