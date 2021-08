Roma non ospiterà l’Eurovision Song Contest: la Capitale non ha impianti adatti

Il Resto del Carlino online il 24 agosto dà conto del sopralluogo dei tecnici della European Broadcasting Union presso la fiera di Rimini. Il complesso fieristico sarebbe stato ispezionato per valutare la possibilità di tenervi l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest: la manifestazione canora ispirata al Festival di Sanremo si terrà in Italia, avendo i Maneskin vinto l’edizione 2021. Insieme a Rimini, spiega il Carlino, sarebbero in lizza nella shortlist definitiva Bologna, Milano, Pesaro, Torino, che secondo i website degli appassionati saranno destinatari dei prossimi sopralluoghi EBU. Sono sei dunque le città escluse, che avevano inviato il dossier completo per sottoporre la propria candidatura: e fra le città che certamente non ospiteranno il Contest c’è, a questo punto, certamente Roma.

Tra la fine di agosto e inizio settembre la RAI, su delega della EBU, sceglierà la città assegnataria. “Quella dei Maneskin è stata una vittoria fantastica. Roma orgogliosa dei suoi ragazzi. L’anno prossimo l’Italia ospiterà l’Eurovision Song Contest 2022 e Roma è il palcoscenico perfetto per rilanciare la sfida”, aveva detto Virginia Raggi nel candidare la città eterna a ospitare la manifestazione canora. Evidentemente però l’Urbe non è stata all’altezza dei criteri richiesti dalla EBU e rilanciati dai blog specializzati, che riportiamo.

La città ospitante deve avere:

Un aeroporto internazionale a non più di 90 minuti dalla città.

Oltre 2 000 camere d’albergo nella zona vicina all’evento.

Un’infrastruttura (stadio/sede/centro) in grado di ospitare una trasmissione in diretta su larga scala con i requisiti minimi elencati di seguito.

L’infrastruttura deve: