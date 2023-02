Roma Multiservizi volta pagina, l'Aula dice sì alla trasformazione in società in house

Roma Multiservizi volta pagina e diventa una società in house del Comune. E’ arrivato il sì dell’Assemblea Capitolina alla delibera per la trasformazione della società: saranno dunque internalizzati i servizi essenziali che riguardano le scuole, come pulizia, ausiliariato, assistenza al trasporto e piccola manutenzione. Le quote passeranno ad Ama.

Roma Multiservizi società in house del Comune

“Una svolta storica per lavoratori e famiglie che garantisce più diritti e maggiore universalità. La felicità dei lavoratori oggi in Aula è quella di tutta la città” - ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Dopo anni di incertezza, ricorsi, instabilità Roma Capitale fa una scelta storica e decide di internalizzare Multiservizi per gestire pulizia, ausiliariato, assistenza al trasporto e piccola manutenzione nelle nostre scuole: servizi delicatissimi e di interesse generale. Servizi che fanno la vita quotidiana di circa 60.000 tra bambine e bambini, ragazzi e ragazze. Servizi svolti da oltre 2000 lavoratrici e lavoratori. Ma sottolineo lavoratrici che vedranno riconosciuta maggiore stabilità nel loro lavoro” - ha detto l’assessora alla scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale, Claudia Pratelli. “Approvando il provvedimento, l’Assemblea Capitolina riconosce il ruolo fondamentale del servizio pubblico, affermando che la gestione diretta garantisce una maggiore efficacia e qualità del servizio, e anche una maggiore convenienza e sostenibilità finanziaria rispetto al ricorso al mercato. Sono molto orgogliosa della scelta di Roma Capitale che manda un segnale in controtendenza a tutto il Paese: in anni di restrizione di perimetro del pubblico, di esternalizzazioni, di vulgata sulla dismissione del pubblico, si puó invece percorre un’altra strada, quella della gestione diretta. Avanti così. La gestione pubblica non è un tabù. Pubblico - ha concluso - è bello, è più giusto e conviene anche”.

I servizi nelle scuole internalizzati: più stabilità per i lavoratori

Soddisfatti i sindacati arrivati a questo risultato dopo anni di mobilitazione dei lavoratori. “Si è affermato il principio che abbiamo sempre sostenuto:le attività svolte nell'ambito del servizio scolastico integrato delle scuole comunali rappresentano servizi di interesse generale che non possono essere lasciate al mercato privato che ne ha fatto, fino ad oggi, oggetto di profitto” - hanno scritto in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti. “Siamo alla svolta e questo è l'inizio di un percorso che avrà l'obiettivo di migliorare i servizi alla cittadinanza e la qualità del lavoro di coloro che, con estrema professionalità, li garantiscono quotidianamente nel rapporto con i bimbi del sistema scolastico capitolino”. I sindacati hanno annunciato che seguiranno il percorso di trasformazione della società fino all'acquisizione completa della proprietà da parte del Comune di Roma e continueranno a sostenere i lavoratori affinché le forme di precariato che hanno caratterizzato i loro rapporti di lavoro siano definitivamente superate.

“Da subito solleciteremo la riattivazione del confronto sindacale per costruire un progetto condiviso che ci consenta di migliorare le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori della Romamultiservizi coinvolti, operai ed impiegati, e di contribuire all'individuazione di soluzioni utili per l'erogazione di servizi di qualità”.