Per i 2500 lavoratori di Roma Multiservizi torna l’incubo dell'instabilità

La bocciatura delle Corte dei Conti sulla trasformazione di Roma Multiservizi in una società in house del Comune è arrivata come un fulmine a ciel sereno e adesso il Campidoglio dovrà correre ai ripari per dissipare i dubbi della magistratura contabile sull’operazione.

La Corte dei Conti boccia l'affaire Roma Multiservizi

Il passaggio delle quote ad Ama è stato pensato per dare “stabilità e certezza ai lavoratori”, negli anni sempre sull’orlo della crisi, e fornire una “maggiore qualità ai servizi, generando un risparmio economico”. L’obiettivo del sindaco Gualtieri e della sua maggioranza è infatti quello di internalizzare i servizi essenziali che riguardano le scuole come pulizia, ausiliariato, assistenza al trasporto e piccola manutenzione. Un’iniziativa che però rischia di costare cara a Roma Capitale che ha di fatto ignorato, scrivono i giudici, “gli attuali problemi finanziari della società partecipata che hanno un potenziale impatto di circa 13 milioni, a fronte di un patrimonio netto di Rms di circa 6 milioni”.

I sindacati chiedono incontro urgente al Comune

Da qui la stroncatura e la preoccupazione dei sindacati per il futuro dell’azienda e dei suoi 2500 lavoratori circa. “Il parere negativo, espresso dalla Corte dei Conti rende urgente il confronto con le organizzazioni sindacali, che deve svolgersi nell'immediato”, incalzano il Campidoglio la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti, la Uil del Lazio, insieme e a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti. “Abbiamo la necessità di sapere come ed in che tempi il sindaco, preso atto dei rilievi e superate le eventuali criticità, intenderà proseguire il processo per arrivare all'obiettivo, per noi sempre irrinunciabile, del controllo diretto di tutte le attività riconducibili al global service all'interno dei plessi scolastici della città da parte del Comune”. Un incontro, per i sindacati, non rinviabile. “Serve un confronto - scrivono le organizzazioni sindacali - che ci metta nelle condizioni di dare risposte certe alle migliaia di lavoratrici e lavoratori, operai e impiegati ancora una volta, preoccupati per il loro destino occupazionale".

Il M5s: "Operazione incoerente"

Una questione, quella di Roma Multiservizi e dell’acquisizione bocciata dalla Corte dei Conti, che accende anche la polemica politica. "Sin dall'inizio l'ingresso di Multiservizi in Ama, voluto dalla maggioranza, mostrava evidenti criticità. Parliamo non solo della tardiva notificazione alla stessa Ama della volontà di compiere l'acquisizione (come raccontato qui anche da RomaToday) ma soprattutto del fatto che con la nuova operazione gli utili della società deriverebbero unicamente da Roma Capitale” - scrivono in una nota i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi. “Puntualmente, la Corte dei Conti ha bocciato in toto l'iniziativa di Gualtieri. I problemi finanziari della partecipata, scrive la Corte, hanno un potenziale impatto di 13 milioni a fronte di un patrimonio netto di 6 milioni. Rilevando un rischio di liquidazione giudiziaria, i giudici non usano mezzi termini nel definire questa acquisizione come incoerente rispetto ai principi di necessità e sostenibilità finanziaria. Nel tentativo di acquisire consensi - attaccano gli esponenti della vecchia maggioranza a sostegno di Raggi - si sta cercando di dare soluzioni facili a problemi complessi: ma poi purtroppo chi paga il prezzo più alto sono i lavoratori".