I sindacati incalzano Gualtieri su Roma Multiservizi: "Internalizzazione unica soluzione"

“Internalizzazione unica soluzione”. Sono perentori i sindacati che incalzano il Campidoglio sulle sorti di Roma Multiservizi dopo la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla trasformazione dell’azienda in una società in house del Comune attraverso il passaggio delle quote ad Ama.

L'acquisizione di Roma Multiservizi bocciata dalla Corte dei Conti

Per la magistratura contabile l’operazione costerebbe troppo e Palazzo Senatorio avrebbe ignorato un impatto sulle proprie casse da 13 milioni di euro. Dopo la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Lazio per un mese l’amministrazione Gualtieri ha scelto la via del silenzio, sino ad oggi con la convocazione dei sindacati: gli stessi che per anni hanno chiesto l’internalizzazione del servizio global di Roma Multiservizi ossia pulizia, ausiliariato, assistenza al trasporto e piccola manutenzione per le scuole di Roma. La trasformazione in società in house consentirebbe soprattutto ai circa 2500 lavoratori di uscire da anni di instabilità ed incertezze, di non vivere più sempre sull’orlo della crisi.

Il pressing dei sindacati sul Campidoglio

“Pretendiamo che il Sindaco di Roma, in coerenza con gli impegni assunti e ripetutamente rivendicati confermi l'obiettivo dell'internalizzazione del servizio, chiarendo come intende raggiungerlo anche attraverso soluzioni più praticabili ma in linea con l’obiettivo finale” - scrivono in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti di Roma e Lazio convocate in Campidoglio l’8 maggio. “La prossima scadenza della gara ponte per la gestione delle attività, al prossimo 31 luglio, impone chiarezza sui tempi e modi per arrivare alla gestione diretta e non è più rinviabile un'assunzione di responsabilità che dia certezza del destino occupazionale di tutti i lavoratori coinvolti, oltre che la garanzia della qualità e della continuità del servizio fino ad oggi, quotidianamente, garantita alla cittadinanza e ai piccoli utenti”. Da qui la chiamata a raccolta di lavoratrici e lavoratori di Roma Multiservizi che si ritroveranno in assemblea pubblica in Piazza Bocca della Verità in concomitanza con il confronto sindacale.

“Pretendiamo conferme e soluzioni per il superamento delle criticità emerse, la prosecuzione di un confronto che dia certezze alle 40.688 famiglie romane e stabilità economica ed occupazionale alle migliaia di lavoratrici e lavoratori, operai e impiegati, che operano direttamente ed indirettamente su tutti i servizi Global e ad esso riconducibili, personale che - sottolineano i sindacati - da troppo tempo è oggetto di promesse tradite, contenziosi legali e aspettative disattese dal governante di turno, perché indietro non si torna”.