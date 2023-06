La pulizia nelle scuole di Roma è "green". Alla Multiservizi va il marchio ecologico europeo

Le pulizie nelle scuole di Roma avviene con prodotti rigorosamente "green" e alla Roma Multiservizi che porta avanti il servizio di global service scolastico va il riconoscimento dell'Ispra e l'ottenimento della certificazione Ue Ecolabel. La partecipata di Roma Capitale (in attesa di essere sciolta e internalizzata) ha ottenuto in questo senso uno dei risultati più alti del settore.

Il riconoscimento dell'Ispra

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha conferito alla sezione "Roma multiservizi green division" il punteggio di 33 punti su un minimo di 14 in base ai criteri stabiliti per l'assegnazione del marchio ecologico ai servizi di pulizia per ambienti interni (decisione UE 2018/680). Il punteggio ottenuto risulta appunto tra i più alti del settore, considerando quello minimo di ottenimento pari a 14 e quello premiante pari a 26, richiesto in molti bandi di gara tra cui quello di Roma Capitale per il servizio di global service scolastico.

"Grazie a questa certificazione, abbiamo messo il contratto global service scolastico all’interno della divisione green di Roma Multiservizi. In sostanza il servizio di igiene e pulizia delle scuole di Roma Capitale viene realizzato mediante metodologie, prodotti e attrezzature a ridotto impatto ambientale, prediligendo il loro riutilizzo piuttosto che la sostituzione, riducendo inoltre il volume di imballaggi destinati al ciclo dei rifiuti comunali. Siamo in prima linea a livello di sostenibilità e di rispetto dei più avanzati parametri ambientali", ha commentato il presidente di Roma Multiservizi Alessandro Venturieri.