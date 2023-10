L’affaire Roma Multiservizi chiuso entro l’anno. Per duemila lavoratori addio ad incertezze e instabilità 

Per Roma Multiservizi e per i suoi dipendenti si avvicina la data della svolta. Dopo il via libera alla liquidazione della società e al trasferimento del servizio e di tutti i lavoratori all'interno di Risorse per Roma, azienda partecipata al 100% da parte di Roma Capitale, i sindacati hanno firmato un verbale di accordo con il Comune attraverso il quale l’internalizzazione degli oltre duemila addetti entra nel vivo.

Multiservizi passa a Risorse per Roma

“Finalmente le lavoratrici ed i lavoratori di Roma Multiservizi diventeranno dipendenti di una partecipata di primo livello e si lasceranno alle spalle anni di incertezze, di instabilità salariale ed occupazionale, l’assurda stagione del loro precariato a tempo indeterminato” hanno commentato Il segretario generale della Uiltrasporti Lazio, Maurizio Lago, ed il segretario regionale Alessandro Bonfigli. È da circa venticinque anni che i sindacati perseguivano questo obiettivo.

Il verbale di accordo tra sindacati e Comune

Nel verbale di accordo si stabiliscono i passaggi tecnici, le modalità e le tempistiche del percorso di pubblicizzazione del ramo Global Service. Roma Capitale ha confermato la realizzazione dell’intera operazione societaria individuata nella cessione ramo d'azienda con passaggio diretto dei lavoratori e mantenimento di tutti i diritti economici e normativi “entro il 31 dicembre 2023”. Ciò al fine di consentire a Risorse per Roma di iniziare a gestire il servizio già da gennaio 2024. Una road map serrata. La formalizzazione della delibera di Giunta Capitolina, ed il conseguente passaggio in Aula per l’approvazione definitiva, sono attese già entro il mese di novembre.

Il futuro dei lavoratori di Roma Multiservizi

“Per quanto riguarda il personale amministrativo, a tutte le 40 risorse in organico sarà assicurata la piena continuità lavorativa. Per quanto concerne il personale operaio attualmente in attività nell’appalto Global, è stato ribadito che la gestione del passaggio in Risorse per Roma sarà oggetto di successivi incontri con l’azienda, al fine di ottimizzare ogni fase procedurale e assicurare stabilità e continuità lavorativa” ha aggiunto Gianni Lanzi, segretario regionale della Filcams Cgil Roma Lazio. “Questo accordo - il commento della Cisl e Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti - è un passo importante: adesso il processo entra nel vivo, con una calendarizzazione definita e la definizione dei dettagli. La firma dell'intesa è un'ottima notizia per migliaia di lavoratori, che adesso hanno di fronte un percorso definito verso un futuro occupazionale più stabile”.

Nelle giornate del 9 e 10 novembre si svolgeranno le assemblee unitarie informative per garantire a tutte le lavoratrici ed a tutti lavoratori la massima trasparenza riguardo tutti i passaggi contenuti nel verbale di accordo siglato. La vertenza di Roma Multiservizi va dunque verso una soluzione positiva. Per i 2090 dipendenti che, nonostante le difficoltà hanno continuato a svolgere servizi essenziali per la comunità - soprattutto nelle scuole capitoline - l’anno nuovo potrebbe iniziare sotto un’altra buona stella.