I migranti scappano dai centri della Prefettura: Roma diventa tendopoli a cielo aperto

I fari della politica si accendono sulla tendopoli di viale Pretoriano, sotto le Mura Aureliane, ma di insediamenti spontanei composti in buona parte da migranti e da senza dimora di lungo corso a Roma ce ne sono diversi. Magari meno centrali, fuori dalle rotte del turismo mangia e fuggi.

Tendopoli Roma: i migranti scappano dai centri accoglienza della Prefettura

Se è vero che nella Capitale c'è una presenza massiccia di senza dimora (oltre 14.000, ma inizierà un censimento puntuale i cui risultati si avranno nei prossimi mesi) e circa 1.000 persone di etnia rom che vivono in insediamenti abusivi di vario genere, bisogna tener conto anche delle centinaia di migranti richiedenti asilo che passano per i CAS, i centri d'accoglienza speciale gestiti da enti del terzo settore dati tramite bando dalla prefettura. Nella città di Roma, secondo i dati Open Polis, nel 2019 c'erano 15 centri di accoglienza, ma diventano 26 nel 2021. Prendendo in considerazione tutta l'area metropolitana, in base all'ultimo rapporto sempre di Open Polis insieme ad Action Aid, il totale dei posti è pari a 2.024 per i CAS (dati al 31 dicembre 2021). E ci sono due centri, a Rocca di Papa e ad Anzio, dove sono ospitati più migranti di quelli accettabili dalla capienza: 426 su 300 nel primo caso, 147 su 100 nel secondo.

Baobab: "In 10 in una stanza, preferiscono la strada"

"Baobab Experience" dal 2015 lavora in strada con i suoi operatori e volontari e si occupa prevalentemente di persone migranti. Cinque anni fa una tendopoli gestita dalla onlus venne sgomberata definitivamente dopo 3 anni di polemiche ed enormi difficoltà e continui spostamenti. Come spiega la portavoce Alice Basiglini "attualmente a viale Pretoriano ci sono persone volontariamente fuoriuscite dai CAS - fa sapere a RomaToday - e non vogliono rientrarci perché sono luoghi sovraffollati dove dieci persone condividono un bagno e dormono in una stanza". Sicuramente a queste persone ne vanno sommate altre che con i CAS non hanno nulla a che fare: persone ridotte all'estrema marginalità sociale, malati psichiatrici, tossicodipendenti e alcolizzati. "Siamo riusciti ad entrare in contatto con qualcuno - prosegue Alice - facendo le segnalazioni per la presa in carico, ma non ci si riesce sempre. Quello che possiamo continuare a fare noi è monitorare, come facciamo settimanalmente".

La mappa degli invisibili: dall'occupazione del Collatino a Tiburtina

Ma dove si trovano, oltre che in viale Pretoriano (tra San Lorenzo e l'Esquilino) i giovani stranieri e altri disperati che si nascondono agli occhi del mondo? Si potrebbe dire quasi ovunque: tra il Verano e San Lorenzo, sulla Tiburtina, nell'occupazione di via Collatina (450 persone, quasi tutti eritrei ed etiopi tra i 30 e i 50 anni), al parco di Centocelle, intorno alla stazione Tiburtina e alcuni anche nell'occupazione di via Santa Croce in Gerusalemme, ovvero Spin Time Labs, come riporta il report MEDU (medici per i diritti umani) del 17 gennaio 2022, pubblicato con il supporto dell'Agenzia Onu per i rifugiati. "A Roma ci sono circa 100 insediamenti informali - racconta Mariarita Peca, coordinatrice progetti nazionali di MEDU - di varie dimensioni e natura e sono in costante aumento dal 2014". Secondo i dati raccolti informalmente dalla clinica mobile di MEDU, contenuti nel report pubblicato a inizio 2023, ci sono 2.000 persone che vivono in situazioni di precarietà e marginalità, tra richiedendi asilo, titolari di protezione internazionale e rifugiati politici.

La "bolla" di viale Pretoriano che il Comune vuole sgomberare

Quella di viale Pretoriano è la bolla che sta per esplodere, il caso-limite sotto agli occhi di tutti perché a due passi da uno scalo ferroviario, da un pronto soccorso e da un'università. Ogni giorno migliaia di persone vedono crescere la tendopoli all'ombra delle Mura Aureliane. Il I municipio e l'assessorato alla sicurezza di Roma Capitale pensano allo sgombero, dall'assessorato alle politiche sociali non fanno filtrare alcuna posizione ufficiale. "Per quanto nell'ultimo anno siano aumentati i servizi e i posti d'accoglienza - le parole di Alberto Campailla, presidente di Nonna Roma - la strada da fare è ancora tanta. Nello specifico di viale Pretoriano, mi permetto questa lettura: l'aumento di presenze sotto le Mura è conseguente all'intensificazione dell'attività repressiva nella zona della stazione e ai lavori di architettura ostile nel sottopasso Turbigo. Non è casuale". L'hub di piazza dei Cinquecento appena inaugurato (40 posti), viene tirato in ballo come buona pratica per provare a risolvere il problema (almeno in forma emergenziale) dal presidente di Binario 95, Alessandro Radicchi, che opera a via Marsala: "E' come una rampa per disabili quando c'è una scala da salire - dice a RomaToday -. Quello che però vorremmo ottenere, con il supporto della Regione, è un fondo per individuare strutture che ricoverino chi finisce in ospedale, anche dopo un TSO, e deve sostenere una terapia per dieci o quindici giorni".