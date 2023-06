Roma Metropolitane, pagati gli stipendi arretrati. Il futuro dei 120 lavoratori resta un'incognita

Gli stipendi di febbraio, marzo e aprile sono stati finalmente saldati. Dopo tanta attesa è arrivata la boccata d’ossigeno per i 120 lavoratori di Roma Metropolitane alle prese con l’annosa crisi della partecipata che per conto del Comune si occupa della progettazione e manutenzione delle linee metro della Capitale.

Roma Metropolitane, pagati gli stipendi arretrati

La società ha i conti in rosso, è in liquidazione e un maxi pignoramento dei crediti vantati ne paralizza ogni attività. A farne le spese i dipendenti rimasti come in un girone infernale in attesa dell’annunciato rilancio dell’azienda da parte del Campidoglio. Palazzo Senatorio vorrebbe fonderla con Roma Servizi per la Mobilità, ma l’incorporazione di un’azienda così mal ridotta in una in bonis è un processo complesso e lungo.

Intanto i lavoratori che, per l’ennesima volta, per tre mesi hanno vissuto nella preoccupazione di non poter far fronte alle necessità del quotidiano, sono allo stremo. I sindacati chiedono al Campidoglio di accelerare.

La sorte dei 120 lavoratori di Roma Metropolitane

“Ribadiamo che non può mai venire meno il principio fondamentale che al lavoro deve corrispondere il salario. Chi lavora in Roma Metropolitane - sottolineano in una nota le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - ha sempre svolto il proprio dovere, in ogni condizione, con quello spirito di servizio largamente riconosciuto sia dal vertice societario che dal socio unico Roma Capitale. Il salario invece, come molti altri diritti, non è stato garantito da chi avrebbe dovuto farlo. Non è più accettabile vivere nell’incertezza, aggravata dalla mancanza di trasparenza dell’azienda e da comunicazioni intempestive. Non sono più tollerabili distorsioni del rapporto di lavoro dove gli unici doveri sono a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, e l’impegno delle esigue risorse aziendali, con i ricavi legati alle prestazioni rese in una società con il contratto di servizio scaduto due anni e mezzo fa, è anche oggetto di analisi e valutazione circa le ormai innumerevoli urgenze ed emergenze dell’azienda, quando senza tentennamenti si dovrebbe, invece, utilizzare sino all’ultimo centesimo innanzitutto per retribuire il lavoro”.

Da qui la richiesta di ristabilire sin da subito il diritto fondamentale al salario, a partire dallo stipendio di maggio. Al Comune i sindacati sollecitano l’immediato cambio di passo per salvaguardare occupazione e professionalità. con “il rinnovamento degli impegni già assunti in passato, finalizzato alla individuazione congiunta delle misure necessarie alla tutela e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità, “a tutela dei diritti e della dignità di chi lavora e subisce da troppi anni le conseguenze delle scelte fatte e delle scelte non fatte da parte di chi ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità, nei confronti di chi lavora e nei confronti della città”.