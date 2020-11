Roma Metropolitane, l'azienda rassicura su stipendi di novembre. I sindacati: "Ora chiarezza su piano industriale"

Da Roma Metropolitane, finalmente, sono arrivate rassicurazioni. Gli stipendi, almeno questa è la promessa, saranno erogati ai primi di dicembre. Dopo settimane di mobilitazione e una manifestazione ieri in Campidoglio, la conclusione è positiva. "Grazie alla mobilitazione dei lavoratori di Roma Metropolitane siamo stati ricevuti dall'amministrazione capitolina" hanno fatto sapere i rappresentanti delle sigle Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio, UilTrasporti Lazio e le Rsa aziendali dei sindacati.

"Ci sono state fornite rassicurazioni sull'erogazione dello stipendio pieno di novembre per i lavoratori, che dovrebbe avvenire nei primi giorni di dicembre grazie a una serie di delibere, e la situazione dovrebbe essere risolta anche per quanto riguarda i salari del prossimo mese e le tredicesime. L'auspicio è che si passi dalle parole ai fatti, perchè è inaccettabile che siano i lavoratori a pagare il prezzo della mala gestione economico-finanziaria dell'azienda".

Le ragioni della protesta

I timori sugli stipendi di novembre erano legati al pignoramento dei conti della partecipata a seguito di un contenzioso da poco più di 900.000 euro con Metrofil, altra società che si è occupata della realizzazione del corridoio Eur-Laurentina di Roma. A confermare il quadro era stato lo stesso Alberto Di Lorenzo, direttore della direzione Trasporto Pubblico Locale del Comune di Roma nel corso dell'ultima riunione congiunta delle commissioni Mobilità e Bilancio convocata per discutere del quadro economico finanziario della società. Da qui la mobilitazione dei lavoratori. Che ora ha portato, almeno stando ai primi annunci, a una parziale soluzione del problema.

Parziale perché le ragioni della protesta fanno riferimento a un quadro economico ben più complesso. "L'erogazione dello stipendio è soltanto il primo, anche se essenziale punto su cui stiamo protestando. Chiediamo tuttavia anche chiarezza sul piano industriale dell'azienda: non si può brancolare nel buio, servono prospettive e garanzie occupazionali per tutti i 145 lavoratori. A ciò aggiungiamo un punto cruciale: non accetteremo esuberi, e chiediamo immediatamente un tavolo per avere chiarezza sulle 29 eccedenze dichiarate" concludono.

Il quadro economico dell'azienda

Da ricordare che a ottobre 2019, quindi più di un anno fa, è stata avviata una procedura di liquidazione dell'azienda dal Comune di Roma. Ma ancora le azioni di risanamento reali stentano a partire. Ci sono i bilanci non approvati, il contratto di servizio in scadenza che, spiegano le sigle, "prevede ancora un taglio alle risorse del 40% da parte del Comune". E ancora i tecnici che hanno lasciato il posto, i debiti fuori bilancio, che la tesoreria deve pagare per legge e che sfiorano i 40 milioni.