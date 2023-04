Roma Metropolitane è al collasso: i sindacati tuonano contro il Campidoglio

"La Giunta capitolina deve dare immediatamente garanzie ai lavoratori e alle lavoratrici di Roma Metropolitane. Continuare in questo modo non è più possibile". I sindacati tuonano contro il Campidoglio reo di rinviare confronto e decisioni sulla partecipata che versa in condizioni disastrose. In liquidazione, con i conti in rosso tanto che dopo una lunga inadempienza sui pagamenti la società che aveva fornito in leasing le fotocopiatrici ha chiuso il contratto e portato via le macchine dagli uffici di via Tuscolana. Nel frattempo i lavoratori sono ancora una volta senza stipendio, non vengono pagati da due mesi.

La paralisi di Roma Metropolitane

"La sede aziendale è chiusa da mesi, l'operatività è minata nelle sue fondamenta, le lavoratrici ed i lavoratori provvedono con i propri mezzi a portare avanti le attività per la città, e l'ultimo stipendio che hanno ricevuto è quello di gennaio, se non si considera il misero acconto sulle loro retribuzioni del mese di febbraio” - hanno scritto in una nota i segretari generali di Filt Cgil Roma e Lazio, Eugenio Stanziale, Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci, e Uiltrasporti Lazio, Maurizio Lago, unitamente alle segreterie regionali.

A ciò si aggiunge il pignoramento dei conti societari da parte delle Ditte Metrofil e De Sanctis Costruzioni, per una sentenza del 2020 a loro favorevole ma mai pienamente onorata da Roma Capitale: le aziende che si sono occupate dei lavori di realizzazione dei nuovi corridoi della mobilità “Eur Laurentina - Tor Pagnotta” ed “Eur - Tor de’ Cenci” aspettano ancora 5milioni e mezzo di euro e hanno deciso di rivalersi sui crediti che Roma Metropolitane vanta nei confronti del Comune. “Siamo stanchi di ripetuti ed inutili incontri che non risolvono mai nulla ma rimandano continuamente una possibile soluzione, con il Gabinetto del Sindaco, l'Assessore alla Mobilità ed il liquidatore di Roma Metropolitane. Abbiamo assistito a diversi cambi di strategia da parte del Socio Unico (Roma Capitale ndr.) per la risoluzione di questa vertenza, con esiziale spreco di tempo e senza che siano mai state prese veramente in considerazione le proposte del sindacato” - rimproverano i segretari sottolineando come ad oggi nessuna si è rivelata concreta ed efficace per fare uscire l'azienda dalle sabbie mobili. “Al contrario, notiamo un pericoloso e costante avvitamento verso il baratro”.

I sindacati contro il Campidoglio: "Rinvia confronto e decisioni"

“L'attuale maggioranza al Governo della Città, anche per voce dello stesso sindaco Gualtieri, in campagna elettorale aveva promesso concertazione. Dopo un anno e mezzo - scrivono Stanziale, Masucci e Lago - dobbiamo amaramente constatare che non si hanno risposte per le giuste istanze del sindacato, semplicemente si decide di perdere tempo, che non è certo una strategia ma una assenza di idee”. Il percorso per l’incorporazione di Roma Metropolitane in Roma Servizi per la Mobilità è complicato e lungo, la “fusione operativa” pensata come il prestito di personale dall’azienda in rosso a quella in bonis - per scaricare una parte dei costi e dotare Roma Servizi per la Mobilità di professionalità che ad oggi non ha al proprio interno - è sostanzialmente rimasta su carta.

I lavoratori di Roma Metropolitane senza stipendio da due mesi

“A Roma Metropolitane ci sono 115 lavoratrici e lavoratori ai quali, al momento ed in triste continuità con quanto accaduto durante la precedente Amministrazione, sono negati tutti i diritti”. Da qui l’annuncio della mobilitazione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. “Non ci fermeremo - promettono i sindacati - sino a che la Giunta non sarà in grado di presentare un dettagliato piano di risoluzione della situazione e tempistiche certe per la sua realizzazione. Il protrarsi di questa situazione indecente non è degno della Capitale"