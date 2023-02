Dossier Aziende partecipate / Centro Storico / Piazza del Campidoglio

Così il Campidoglio vuole salvare la disastrata Roma Metropolitane

Per la partecipata perdite e contenziosi ultra milionari, il percorso verso l'incorporazione in Roma Servizi per la Mobilità è ancora lungo: intanto si lavora a "fusione operativa" dei 100 dipendenti che da anni vivono tra stipendi in ritardo e incertezza