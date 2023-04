L’Aula impegna il sindaco a salvaguardare gli oltre 100 dipendenti di Roma Metropolitane

Assicurare il regolare pagamento da parte della società Roma Metropolitane ai propri dipendenti degli stipendi di febbraio, marzo e di quelli successivi fino alla trasformazione aziendale prevista, garantendo per tutti il livello occupazionale ed economico. L’Aula Giulio Cesare impegna il sindaco di Roma e la sua Giunta ad intervenire per salvaguardare i 115 professionisti della partecipata che da due mesi sono senza retribuzione e il cui futuro, con l’azienda in liquidazione, con i conti in rosso e un maxi pignoramento dei crediti che la paralizza, è sempre più incerto.

L'Aula impegna sindaco e Giunta per rilancio Roma Metropolitane

Va in questa direzione la mozione urgente presentata dai consiglieri Francesca Leoncini e Valerio Casini di Italia Viva, sottoscritta anche dalla capogruppo della Lista Civica Calenda Sindaco, Flavia De Gregorio. Il documento è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea capitolina con 31 voti favorevoli su 31 presenti.

"Non è la prima volta che in quest'Aula si parla delle drammatiche condizioni in cui si trovano Roma Metropolitane e i suoi dipendenti. Solo poche settimane fa è stata votata una delibera che doveva rappresentare il primo tassello di un progetto di fusione della società con l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità ma, come immaginavamo, purtroppo il percorso è molto più lungo e incerto di quanto potesse apparire" - ha spiegato Leoncini intervenendo in aula Giulio Cesare. I conti della società, ha ricordato la prima firmataria della mozione, "sono stati pignorati e sono state portate via addirittura le fotocopiatrici, la situazione dei dipendenti è diventata ancora più incerta e precaria anche perché ancora non sappiamo dalla Giunta quali siano i passaggi che porteranno a questo progetto di fusione per il salvataggio della società".

Roma Metropolitane: chieste garanzie per i lavoratori

Anche i sindacati hanno incalzato il Campidoglio reo, secondo loro, di rinviare confronto e decisioni su Roma Metropolitane e su quelle professionalità che rischiano di disperdersi. "La Giunta capitolina deve dare immediatamente garanzie ai lavoratori e alle lavoratrici di Roma Metropolitane. Continuare in questo modo non è più possibile" - il monito di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Intanto il voto dell’Aula lascia soddisfatti i firmatari della mozione. Siamo soddisfatti del segnale che ha dato oggi l’Aula e, nel rilanciare nuovamente l’appello a salvare Roma Metropolitane dal baratro, ci auguriamo - hanno commentato Leoncini e Casini - che l’azienda torni presto a svolgere il ruolo fondamentale che le spetta per il rilancio della mobilità nella Capitale”.