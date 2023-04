Senza stipendio da due mesi, i lavoratori di Roma Metropolitane preparano l'assedio al Campidoglio

Non basta la mozione approvata dall’Assemblea Capitolina affinchè il Campidoglio assicuri il regolare pagamento da parte della società Roma Metropolitane ai propri dipendenti degli stipendi di febbraio, marzo e di quelli successivi fino alla trasformazione aziendale prevista, garantendo per tutti il livello occupazionale ed economico. L’incontro sulla disastrata azienda partecipata - al quale hanno partecipato Comune, commissario liquidatore e organizzazioni sindacali - si è concluso con una fumata nera. Così i sindacati sono sul piede di guerra e preparano “l’assedio” a Palazzo Senatorio. "Sarà una Pasqua amara per le lavoratrici e i lavoratori di Roma Metropolitane” - scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil.

I 120 lavoratori di Roma Metropolitane senza stipendio da due mesi

Circa 120 i professionisti che da due mesi non ricevono il compenso dovuto e che tra società in liquidazione, con i conti in rosso e un maxi pignoramento sulla testa che di fatto la paralizza, vivono un presente di crisi e un futuro che non appare di certo roseo. Il progetto della fusione per incorporazione con Roma Servizi per la Mobilità sarà un percorso lungo e complesso. Intanto nulla si muove.

Roma Metropolitane: la protesta dei sindacati

“Non abbiamo ricevuto nessuna novità sul pagamento degli stipendi di febbraio e marzo e ci è stata comunicata l'assenza di garanzie sull'erogazione della retribuzione di aprile, aggravando ulteriormente la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori. Inoltre nessun piano chiaro per rilanciare un'azienda che svolge una funzione strategica per la Capitale” - scrivono i sindacati. Da qui la proclamazione della mobilitazione con il presidio programmato per giovedì 13 aprile in Campidoglio. “Saremo li con le lavoratrici e i lavoratori di Roma Metropolitane, per chiedere a Gualtieri di intervenire per scongiurare il fallimento dell'azienda, garantire la continuità occupazionale ai 120 dipendenti e il diritto al salario".