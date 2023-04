Roma Metropolitane non paga stipendi e fornitori. Dagli uffici portate via anche le fotocopiatrici

Fatture scadute mai pagate, rate non saldate: così dopo numerosi solleciti e un’inadempienza che si protrae da mesi la Kyocera Document Solutions Italia ha chiuso il contratto e portato via le fotocopiatrici che aveva fornito in leasing a Roma Metropolitane. La partecipata del Comune è sempre più sull’orlo del baratro e non riesce a pagare nemmeno i fornitori. L’immagine del furgone che ritira gli apparecchi dagli uffici è la fotografia di un’azienda sprofondata in una crisi irreversibile.

Eppure è solo la punta dell’iceberg. Già, perché Roma Metropolitane, la società che si occupa della manutenzione e della progettazione delle linee metro della Capitale, versa in condizioni disastrose: in liquidazione da oltre tre anni e dunque impossibilitata per legge a ricevere nuove commesse, con un contratto di servizio scaduto da due, una perdita stimata in più di 60 milioni di euro rispetto al patrimonio netto, contenziosi decennali con richieste da creditori e presunti tali ultramilionarie. Sulla testa anche quel maxi pignoramento che rischia di dare alla partecipata il colpo di grazia.

Il maxi pignoramento che paralizza Roma Metropolitane

Roma Metropolitane deve ancora alle società che si sono occupate dei lavori di realizzazione dei nuovi corridoi della mobilità “Eur Laurentina - Tor Pagnotta” ed “Eur - Tor de’ Cenci” oltre 5 milioni e mezzo di euro. Sono gli interessi che non hanno mai percepito dopo aver vinto la causa contro la partecipata e ottenuto da Roma Capitale una prima parte dei soldi. Ora hanno pignorato i crediti che Roma Metropolitane vanta dal Comune. Per la stazione appaltante significa la paralisi totale.

I lavoratori di Roma Metropolitane senza stipendio

Per i lavoratori l’orizzonte è sempre più nero. I circa 100 dipendenti sono da due mesi senza stipendio. “Dal 2019, quando è iniziata questa vertenza, molti sono quelli che hanno lasciato l'azienda, con una dispersione di professionalità che si ripercuote sul lavoro che Roma Metropolitane è chiamata a svolgere e che è strategico per il futuro della città” - ha sottolineato il segretario regionale Roma e Lazio della Cgil, Natale Di Cola. I sindacati, in occasione dell’incontro odierno con Comune e commissario liquidatore, chiederanno risposte adeguate sugli stipendi e le coperture necessarie affinché l'azienda torni ad essere operativa. In caso contrario, avvertono, “riprenderà la mobilitazione a tutela del lavoro e delle infrastrutture strategiche della Capitale".

“Gualtieri e Patanè incapaci di risollevare sorti azienda”

Sullo sfondo il piano del Campidoglio di procedere con il piano di incorporazione di Roma Metropolitane in Roma Servizi per la Mobilità. Un percorso lungo e complesso. “È da un anno e mezzo che Gualtieri e Patanè sono incapaci di tirare fuori l’azienda dallo stato di liquidazione, mentre i lavoratori non percepiscono lo stipendio da due mesi e i fornitori ritirano i servizi” - tuona il consigliere comunale della Lista Civica Calenda Sindaco, Francesco Carpano. “Del resto la società si occupa di una bazzecola: realizzare la rete metropolitana della Capitale, la cui assenza costituisce il vero tallone d’Achille di questa città. La società non riuscirà più a produrre atti di carta, un paradosso se pensiamo che Gualtieri ha ricevuto 2 miliardi di euro dal governo per completare la Metro C. Il tema - aggiunge Carpano - è tutto legato alla natura giuridica di Roma Metropolitane, mentre per Atac è stato risolto, qui non c’è la volontà politica di farlo”.