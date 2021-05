Roma Metropolitane e Roma servizi per la mobilità diventeranno un'unica società

Roma Metropolitane e Roma servizi per la mobilità potrebbero avviarsi verso una fusione societaria. L’ipotesi è stata messa sul tavolo della commissione trasporti dall’assessore al bilancio del Comune di Roma, Gianni Lemmetti. Presenti al tavolo alcuni rappresentati RSA che hanno definito ‘scioccante’ l’ipotesi.

L’annuncio dell’assessore al bilancio Lemmetti

“La Corte ci chiede di approfondire l'ipotesi di un accorpamento delle tre società partecipate nel settore della mobilità. Più in generale ci chiede di procedere con una razionalizzazione. L'ipotesi sul nostro tavolo è quella di avere una società ancora più performante con la possibilità di unire almeno Roma Metropolitane e Agenzia per la Mobilità. Un'operazione che stiamo studiando molto velocemente, utile anche per superare l'impasse dell'efficientamento delle partecipate" ha spiegato in sede di commissione il delegato della giunta Raggi. "Inserire anche Atac? Tutto si può fare ma non prima della chiusura del concordato di Atac. Sulle altre due, invece, il canale è aperto e l'ipotesi è che l'amministrazione possa raggiungerlo nel breve periodo.

Sul perché Atac non possa essere inclusa all’interno del polo, si è espresso anche il vice sindaco Pietro Calabrese sostenendo la necessità del completamento del percorso di Atac. "la ragione ostativa alla creazione di un polo della mobilita' con Atac dentro sia la necessita' del completamento del percorso di Atac. Ma noi riteniamo anche che Atac debba fare il servizio mentre altra cosa sia la pianificazione".

Il Pd: “Quando avverà?”

Il tema della messa in liquidazione di Roma Metropolitane è stato invece sollevato dalla consigliera dem Ilaria Piccolo che ha chiesto le tempistiche. Una domanda a cui ha risposto Calabrese puntualizzando: “E’ del tutto comprensibile che in un processo come questo la possibilità di traguardare l'incorpamento di una società nell'altra debba avvenire in modo contestuale alla chisura della liquidazione di Roma Metropolitane”. Anche Enrico Stefano ha commentato: “Se si va effettivamente nella direzione di una fusione credo sia necessario prima riportare 'in bonis' Roma Metropolitane e chiudere quindi la procedura di liquidazione a suo carico”.

Le rappresentanze sindacali: “Ipotesi scioccante”

Alla commissione erano presenti anche alcuni lavoratori e rappresentanti sindacali Rsa. “Quella annunciata è un'ipotesi scioccante. Questa operazione per noi significherebbe stipendi saltati e cassa integrazione. E’ impensabile una fusione in due o tre mesi".