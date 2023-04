Su Roma Metropolitane il Campidoglio è immobile: si infiamma la protesta dei lavoratori senza stipendio

“Nessuna tempistica certa ci è stata fornita sul pagamento degli stipendi arretrati e sulla retribuzione dei prossimi e nessun atto concreto ancora è stato fatto per garantire il futuro delle attività e di chi lavora”. E’ questo il commento di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a margine dell’incontro che una delegazione sindacale ha avuto con l’amministrazione comunale in merito alla disastrosa situazione di Roma Metropolitane.

La disastrata Roma Metropolitane

La partecipata che per conto del Comune si occupa - o almeno dovrebbe occuparsi, visto che il contratto di servizio è scaduto da oltre due anni - della progettazione e manutenzione delle linee metro della Capitale è in liquidazione. Un maxi pignoramento dei crediti vantati ne paralizza ogni attività, conti in rosso e zero liquidità non permettono di pagare fornitori e lavoratori tanto che dagli uffici sono state portate via le fotocopiatrici fornite in leasing e i dipendenti sono senza stipendio da due mesi.

“Traspare in maniera evidente un immobilismo politico che ricade in prima battuta pesantemente sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori, e che rischia di avere serie ripercussioni sia sulle opere in corso sia su quelle future. A serio rischio - sottolineano le segreterie regionali di Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti - è la continuità aziendale, e l'eventuale fallimento della società si ripercuoterebbe anche sull'indotto legato ai cantieri aperti in città e sulla reale fattibilità di quelli che potrebbero e dovrebbero essere aperti”.

La richiesta di intervento al Sindaco

I sindacati chiedono un intervento politico risolutorio da parte del Sindaco. “In assenza di ciò - avvertono - ci vedremo costretti a mantenere alta la protesta in ogni forma possibile”.

“Dopo averli incontrati ieri in piazza del Campidoglio, dove erano riuniti per l’ennesima manifestazione di protesta, vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà ai dipendenti di Roma Metropolitane, che restano ancora senza tempistiche certe sul pagamento degli stipendi di febbraio e marzo e senza sicurezze sul progetto di fusione con Roma Servizi per la Mobilità presentato dall’Assessorato competente. Nonostante l’approvazione all’unanimità in Assemblea Capitolina della nostra mozione, che impegnava il Sindaco e la Giunta a corrispondere le retribuzioni arretrate e a mantenere i livelli occupazionali, dobbiamo purtroppo registrare ancora un nulla di fatto su questo fronte e un’altra fumata nera a conclusione dell’ultimo incontro fra l’Amministrazione e la delegazione di lavoratori della Partecipata. Chiediamo dunque al Sindaco Gualtieri e all’Assessorato competente - esortano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva - di intervenire con urgenza per trovare velocemente una soluzione. I lavoratori di Roma Metropolitane meritano risposte concrete sul loro futuro e non questo immobilismo”.