'Roma Live', nasce il portale con tutti gli appuntamenti della Capitale

Dal teatro alla musica passando per arte e cultura, l'intera offerta di intrattenimento della città diventa raggiungibile e consultabile con un click: è nato ufficialmente 'Roma Live', una sorta di "cartellone digitale" che racchiude tutti i grandi eventi in programma nella capitale. L'iniziativa è stata presentata il 26 aprile in Campidoglio alla presenza, tra altri altri, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dell'assessore al Turismo e grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato, dell'assessore alla cultura, Miguel Gotor, e ancora il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, e i vertici dell'Auditorium Parco della Musica, Eur spa e Fiera di Roma.

"Un portale per fare sistema e squadra creando un circolo virtuoso tra le specificità che Roma ha e che, se fanno rete, possono sprigionare un potenziale di attrazione straordinario - ha detto Gualtieri parlando di Roma Live - Un lavoro che stiamo facendo sapendo che le potenzialità di questa città sono uniche e possono essere allargate. Roma ha una varietà tematica e territoriale altissima, ma non bisogna sedersi sul suo potenziale, bisogna creare una politica forte del suo passato ma consapevole di come evolve, coniugando i grandi numeri con la sostenibilità".

Cos'è 'Roma Live'

Su 'Roma Live' - raggiungibile dal sito turismoroma.it - sono già disponibili tutti i grandi eventi del 2023 da maggio a dicembre, oltre 800 grandi appuntamenti dello sport, della cultura, dell’arte, della moda e i concerti live destinati a crescere via via che si aggiungeranno nuove date: "Abbiamo dei brand che sono conosciuti e che abbiamo confermato e arricchito - ha detto Gotor - Il primo è l'estate romana che quest'anno sarà ancora più bella, con un investimento biennale previsto di 4 milioni e un trend in crescita rispetto al passato. Per quanto riguarda la letteratura invece abbiamo tre grandi appuntamenti stagionali: 'Libri come', il Festival della letteratura di Roma, e Più libri più liberi'".

"Abbiamo delle sfide davanti - ha spiegato ancora Gualtieri - il Giubileo che sarà un evento enorme, e poi vogliamo proiettarci verso la sfida di Expo. In questi giorni la città ha retto numeri grandissimi, con gli ispettori del Bureau des expositions internationals in contemporanea. Su decoro e accessibilità possiamo fare meglio, ma si inizia a vedere un irrobustimento. Pensiamo che aver dispiegato tutta insieme l'offerta culturale sia un incentivo a fare sempre meglio e non accontentarsi".

"Romani e turisti sempre più di frequente scoprono quello che si poteva fare il giorno dopo - ha sottolineato l'assessore Onorato - Quando parliamo di grandi eventi a Roma parliamo di circa duemila eventi in un anno, e tantissimi di questi valgono già il biglietto per venire a Roma. 'Roma live' sarà l'occasione per capire che cosa c'è in città e per generare una rete tra gli organizzatori: dalla Ryder cup, al padel, alla cultura e all'arte: tutto deve essere a portata di mano".