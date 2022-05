Roma Lido, si ferma un treno a Magliana e la linea va in tilt: passeggeri costretti a prendere i bus

Si sono riversati in strada alla ricerca di un autobus con cui continuare il proprio viaggio. E’ quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 18 maggio, agli utenti a bordo della Roma Lido.

Il guasto a Magliana

Uno dei treni impiegati per garantire il servizio, poco dopo le 7, ha subito un guasto che ha finito per mettere in crisi tutta la linea. I primi a pagarne il dazio sono stati i passeggeri a bordo del convoglio. “Si è piantato prima della stazione Magliana e chi era nel treno é rimasto per oltre dieci minuti senza informazioni” ha fatto sapere il comitato pendolari Roma Lido.

Un treno vetusto

Il mezzo in avaria era un Ma200. Uno dei tre treni tornati sui binari lo scorso 23 febbraio, dopo uno stop che era stato imposto a novembre 2021 perchè privi di alcune revisioni. Vengono però impiegati solo “a mezzo servizio”, per incrementare le corse o quando gli altri convogli, i CAF, vanno temporaneamente in manutenzione. Ed è quanto successo nella mattinata del 18 maggio quando, per garantire una frequenza di passaggio di 22 minuti, la Roma Lido ha fatto ricorso agli Ma200. Almeno fino a che uno di loro non si è rotto, bloccando la tratta compresa tra Acilia e Magliana per quasi due ore.

Migliaia di pendolari in attesa del bus

“I treni successivi che erano diretti a Roma hanno fatto scendere i passeggeri a Tor di Valle ed a Vitinia – ha testimoniato Spigai – poi alle 7.50 è stato annunciato l’interruzione del servizio ed il ricorso alle navette che, in questi casi, occorre attendere almeno una quarantina di minuti. I pendolari si sono pertanto riversati in strada ed alcuni sono riusciti a salire a bordo degli autobus di linea”. Altri hanno dovuto aspettare l’arrivo delle navette sostitutive, accalcandosi attorno alle paline del bus sistemate a bordo strada. Il servizio ha ripreso a funzionare un paio d’ore dopo il guasto registrato a Magliana.