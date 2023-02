Roma-Lido, dalla metro A nessun aiuto: impossibile spostare i treni

Un treno ogni 25, 30 minuti, migliaia di pendolari costretti ogni giorno a pensare a un “piano B” per raggiungere il posto di lavoro o il luogo in cui studiano a causa di guasti e disservizi, banchine e treni “pollaio” e un generale malcontento sfociato in esasperazione: la Roma-lido, diventata Metromare nel luglio del 2022 e da allora passata sotto l’esclusiva gestione della Regione e delle sue partecipate, continua a far discutere. E le soluzioni proposte da chi la utilizza ogni giorno - ovvero i pendolari - sembrano impossibili da attuare.

La richiesta di spostare due treni dalla metro A alla Roma-Lido

Lo ha confermato, senza mezzi termini, l’assessore comunale alla Mobilità, Eugenio Patanè, rispondendo a un’interrogazione presentata in Aula dal consigliere della lista Calenda, Francesco Carpano. Che si è fatto portavoce della richiesta del Comitato Pendolari Roma-Lido: spostare due treni in servizio sulle metro A sulla Roma-Lido per portare così le frequenze a regime, ovvero una corsa ogni 15 minuti.

“La Roma-Lido è di competenza regionale, ma la usano i romani - ha sottolineato Carpano in Aula - La linea che ha frequenze folli che rubano tempo prezioso alla vita dei cittadini. Nel 2015 è già stata fatta un’operazione simile, erano stati spostati due treni dal sistema metropolitano alla Roma-Lido, perché non replicare una cosa già fatta? Il Comune di Roma sulla ferrovia Roma-Lido è stato assente, un’assenza che trasmette una mancata visione della mobilità”.

L'affanno di metro A e metro B

Secca la risposta di Patanè, che ha snocciolato una serie di numeri a dimostrazione del fatto che a oggi spostare due treni dal sistema metropolitano cittadino, già in affanno, non è una soluzione percorribile: “Nel 2015 l’infrastruttura era di proprietà della Regione, ma il servizio era gestito da Atac, nel 2023 la gestione e la proprietà sono esclusivamente della Regione o di società della Regione, le due situazioni non sono paragonabili. Se una cosa non si può fare, non si può fare”, ha esordito l’assessore, fornendo poi un quadro generale delle condizioni in cui a oggi viene operato il servizio sulla metro A e sulle linee B e B1

“Le condizioni di sofferenza in cui si trovano le due linee di metropolitana sono evidenti - ha spiegato - Abbiamo ereditato la metro A al 31 dicembre del 2021 con la consapevolezza che sarebbero usciti 23 treni dalla linea per mancate revisioni. Grazie a una proroga siamo riusciti a salvarli, ma non vuol dire che le revisioni non vadano fatte, anzi: è iniziato un programma di mitigazione e revisioni generali, che comporta prendere un treno, portarlo dove deve andare, lasciarlo 5 mesi in revisione e poi riportarlo in linea. Questo programma durerà 3 anni, e non è modificabile”.

Tradotto, a oggi anche la metro A e la metro B operano in sofferenza: sulla metro A sono in servizio 24 treni che devono trasportare in media 240.000 passeggeri al giorno, servizio che negli anni precedenti era svolto con 30 treni. Ancora più critica la situazione delle linee B e B1, dove l’attuale disponibilità è di 21 treni rispetto a un servizio garantito negli anni precedenti con 28 convogli.

Roma-Lido, per i nuovi treni bisogna aspettare due anni

“La gestione è al limite della capienza sostenibile - ha sottolineato Patanè - per questo, e e in attesa della fornitura dei nuovi treni, è critico pensare a un trasferimento di treni dalle linee metropolitane verso la ferrovia Roma-Lido di Ostia. Non è neppure arrivata richiesta da parte di Astral, Cotral o dalla Regione in questo senso, e comunque per farlo bisognerebbe fare lavori di adeguamento irreversibili ai treni. Il che significa che modificheremmo treni nostri per darli a un altro gestore che poi ce li dovrebbe ridare in modo non riutilizzabile, con tempi e costi impattanti: 5 mesi per tutti i lavori e le verifiche, con un costo di adeguamento di circa 200.000 euro a treno”.

Patanè ha quindi ricordato che Regione Lazio e Cotral hanno aggiudicato la gara di acquisto di 20 nuovi treni che dovrebbero arrivare tra il 2024 e il 2025. Risposte insufficienti per i comitati dei pendolari: “Le dichiarazioni dell'assessore Patanè servono a chi pensa che l’attuale maggioranza capitolina abbia una capacità di dare risposte ai problemi concreti dei romani”.