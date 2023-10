Roma Lido: la stazione Acilia Sud sarà pronta per il 2024, ma senza parcheggi

Gli utenti della linea Metro Mare potranno fare affidamento su una nuova stazione ferroviaria a partire dal prossimo anno. E’ questa la prima notizia che è trapelata dalla commissione trasparenza che, il 6 ottobre, è stata convocata per ricevere aggiornamenti sulle infrastrutture di quella che, gli utenti, sono abituati a chiamare Roma Lido.

Quando sarà inaugurata la stazione

La stazione che per prima verrà completata, perché è l’unica delle tre ad aver avviato i lavori, già dallo scorso anno, è quella di Acilia Sud. Com’è stato anticipato dall’ingegner Carlo Cecconi, direttore del reparto ferroviario di Astral, i lavori saranno ultimati “da cronoprogramma per maggio 2024”. Non significa però che, quella, sarà la data entro la quale attendere la sua entrata in esercizio.

Perché cominci a funzionare è infatti necessario “ottenere le autorizzazioni da Ansfisa” che è l’ente preposto. Autorizzazioni che Astral sta cominciando a chiedere. Ma prima bisogna effettuare il collaudo, che “non dovrebbe richiedere molto tempo” hanno precisato i responsabili di Astral. Quali altri lavori devono essere fatti, da qui a maggio? “Mancano le sistemazioni esterne, gli impianti, ed un muro di contenimento sulla via Ostiense che ci è stato richiesto dal consorzio di bonifica, per garantire la sicurezza idraulica. Queste sono le opere principali” ha precisato il responsabile di Astral. Saranno completate per la prossima primavera. Mentre, per quanto riguarda l’apertura, “pensiamo di riuscire a garantirla entro il 2024”.

Stazione pronta senza passerella ciclopedonale

La stazione entrerà in funzione senza le opere accessorie. “In commissione è emerso che ancora non sono andate in gara né il ponte ciclopedonale né il parcheggio a servizio della stazione Acilia Sud” ha sottolineato Federico Rocca, presidente della commissione. Per quanto riguarda il primo è un’opera prevista anche nel PUMS di Roma Capitale. Per quest’intervento sono stati ricevuti finanziamenti anche con l’ultimo Dpcm dedicato al Giubileo. Serve a mettere in collegamento la stazione di Acilia Sud con il quartiere di Dragona. In merito a quest’opera, la cui realizzazione sarà affidata ad Astral, il ritardo è evidente. In giunta è ferma la delibera di approvazione del progetto che poi necessita di passare alla fase esecutiva. La gara di appalto è quindi ancora da fare.

I parcheggi a servizio della stazione

Per quanto riguarda i due parcheggi, uno è previsto all’incrocio tra viale dei Romagnoli e via Carlo Casini e sarà realizzato per un totale di 92 stalli. Un altro invece, più grande, verrà realizzato a largo Umberto Lilloni. Queste opere, che già godevano d’uno stanziamento di 2,5 milioni di euro, hanno ricevuto altri 2 milioni di euro di fondi giubilari. Per quanto riguarda la tempistica, Risorse per Roma deve riaggiornare il progetto – hanno spiegato i tecnici del dipartimento Csimu – perché i pareri rilasciati in conferenza dei servizi erano scaduti Poi entro fine ottobre dovrà riconsegnare il progetto che deve essere inoltrato ai vari enti per il rinnovo dei pareri”. Le due opere saranno realizzate dal comune ma, come la passerella ciclopedonale, vedranno la luce dopo l’apertura della stazione.