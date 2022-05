Roma Lido, la settimana parte in salita: "Le attese hanno raggiunto picchi di 40 minuti"

Trentasette minuti di attesa in banchina. E’ questo il tempo che hanno dovuto attendere i passeggeri della Roma Lido che si sono recati alle stazioni intorno alle 8. Per raggiungere il capolinea di Porta San Paolo, intorno alle 9, l’attesa si è protratta fino a sfiorare i 40 minuti.

I treni sui binari

“Sono tornati ad essere in funzione sole tre treni, anziché i quattro necessari per garantire il servizio a 22/23 – ha commentato Roberto Spigai, del comitato pendolari Roma Lido – già alle sette e mezza la frequenza dei passaggi era di circa mezz’ora, nonostante i dati comunicati da Atac, che poi infatti ha corretto il tiro, annunciando ritardi”.

Il calvario dei pendolari

Continua il calvario dei passeggeri, dopo una settimana culminata con l’occupazione della sala consiliare nel municipio X. Un gesto eclatante messo in campo da tutte le forze dell’opposizione per “mandare un segnale al Comune ed alla Regione”. La protesta è arrivata all’indomani dei forti disagi vissuti dai pendolari nella giornata di giovedì, quando a causa della rottura d’un convoglio all’altezza della stazione Eur Magliana, il servizio è andato in tilt. Con la conseguenza che migliaia di utenti si sono dovuti riversare nelle strade alla ricerca di navette sostitutive, arrivate anche in ritardo.

Picchi di 40 minuti

In attesa dell’incontro che il presidente del municipio X Mario Falconi ha annunciato di voler organizzare con la regione, restano i disagi. “Questa mattina gli orari annunciati dai tabelloni erano in continuo aggiornamento, con frequenze nei passaggi che hanno raggiunto i 40 minuti - ha sottolineato Maurizio Messina, altro portavoce dei pendolari - Tutto questo mentre Atac continuava a parlare di ritardi, invece che di soppressione di corse”. Con disagi che si sono protratti anche a metà mattinata.

La prossima mobilitazione

“Venerdì mattina torneremo in piazza, questa volta alla Garbatella, in via Capitan Bavastro sotto l’assessorato alla mobilità del comune” ha annunciato Messina. La richiesta dei pendolari, sottoscritta anche dal municipio X, è sempre la stessa: servono urgentemente altri due convogli. Quelli attualmente a disposizione, non riescono a garantire con continuità il passaggio dei treni entro i 22 minuti promessi.