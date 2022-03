Roma lido, la settimana comincia male: passa un treno ogni 39 minuti

La settimana sulla Roma Lido comincia male. Sulla linea ferroviaria, anche nelle prime ore della mattinata, chi perde un treno è costretto ad attendere 39 minuti per prendere il successivo.

Poche corse già di mattina

Come testimoniato anche da Astral Mobilità, i primi disagi si sono registrati alle 7.25 in entrambe i capolinea. Sia alla stazione di Euro Magliana che in quella Colombo (Ostia) per salire sul treno seguente i passeggeri hanno dovuto aspettare le 8.04 e, per il terzo passaggio, le 8.43. Un disservizio ormai noto che tuttavia è aggravato dalla fascia oraria, considerata di punta per chi utilizza il trasporto pubblico per raggiungere il posto di lavoro o l’aula scolastica.

Fermi nel deposito

“I famosi treni di scorta che erano stati annunciati a febbraio e che avrebbero dovuto stabilizzare il servizio a 26 minuti, restano fermi nel deposito” ha sottolineato Maurizio Messima, del comitato pendolari della Roma Lido. Il ritorno di questi convogli, tre vecchi Ma200 che Ansfisa aveva bloccato a novembre perché privi di alcuni collaudi, era stato comunicato dall’assessorato capitolino alla mobilità lo scorso febbraio.

Troppo vecchi per essere di riserva

I miglioramenti attesi dal rientro in servizio degli Ma200 non ci sono stati. “La verità è che quei mezzi sono troppo vecchi e quindi non sono adatti neppure a subentrare come riserva – ha ribadito Messina – non si sono quasi mai visti ed il risultato è che, praticamente a cadenza quotidiana, un Caf si guasta e non c’è nessun altro mezzo in grado di sostituirlo”. Con il risultato che a coprire la tratta, dall'11 novembre ridotta al solo tragitto compreso tra Ostia ed Eur Magliana, restano solo due treni. Un bel problema, soprattutto nelle ore di punta.