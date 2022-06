Roma Lido, la settimana parte in salita: "Passa un treno ogni 35 minuti"

Attese prolungate sin dall’avvio del servizio. Non parte bene la settimana per i passeggeri della Roma Lido.

Treni ogni mezz'ora

Sulla linea ferroviaria, già intorno alle 7, i treni hanno cominciato a transitare sui binari ogni mezz’ora. Quindi con ritmi che, per i pendolari che usano il trasporto su ferro per raggiungere la scuola o il luogo di lavoro, si sono fatti proibitivi. Con quelle frequenze, i convogli transitati nelle stazioni si sono riempiti di utenti che, per non dover attendere il passaggio di un altro treno, sono stati costretti a viaggiare stipati oltre misura.

Solo tre convogli a disposizione

“Questa mattina sono rimasti in servizio solo 3 CAF300 su sette treni collaudati e omologati che sono a disposizione del deposito di Magliana” ha premesso Roberto Spigai, portavoce del comitato pendolari Roma Lido. “Le frequenze, di conseguenza, sono andate sopra la mezz’ora”. Sul sito dell’Atac, dalle prime ore della mattinata, è stata trasmessa l’informazione che i treni erano “in ritardo”. Di conseguenza il servizio è stato riprogrammato con passaggi che, anche a metà mattinata, si sono attestati sui 33 minuti.

Il crollo del servizio

Nel computo dei sette treni “collaudati e omologati” rientrano anche tre Ma200 che vengono impiegati occasionalmente, per intensificare la frequenza dei passaggi o in sostituzione dei treni guasti. In nessun caso però viaggiano tutti e sette contemporaneamente. I treni, nel corso dell'ultimo anno, sono diminuiti anche per consentire, su mezzi comunque molto vecchi, l'esecuzione dei collaudi di cui erano risultati privi. Il calo è stato comunque evidente già a partira dal 2010 quando, ha ricordato il comitato pendorali, “erano scesi a 9-10 i treni in linea, con frequenze a 10 minuti ”che poi sono diventate “a quindici minuti nel settembre 2010, con sei treni in linea”. Nel 2017 invece a disposizione dei pendolari c'erano 15 treni, con una frequenza di passaggio, nelle ore di punta, ogni 7 minuti e mezzo. Numeri lontani dal livello del servizio che viene attualmente garantito.

La richiesta dei pendolari

In attesa dell'incontro che il presidente del municipio X ha dichiarato di voler organizzare con la regione Lazio, restano le solite richieste disattese dei pendolari. Gli utenti della Roma Lido chiedono almeno altri due treni, da prelevare dalla linea A della metropolitana. Una proposta che finora non ha fatto breccia ma che, dal punto di vista dei pendolari, consentirebbe di risollevare le sorti di un servizio in evidente difficoltà.